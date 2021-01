Laatzen

Es war eine Premiere: Erstmals hat die Laatzener FDP ihr traditionelles Dreikönigstreffen nicht wie üblich im Hotel Hase, sondern im Internet ausgerichtet. Statt der sonst üblichen 40 bis 45 Gäste nahmen an der virtuellen Veranstaltung am Mittwochabend nur 23 Besucher teil. Angemeldet hatten sich laut Gerhard Klaus, Vorsitzender des FDP-Stadtverbands, allerdings mehr als 30 Interessenten. Offenbar hielten technische Startschwierigkeiten einige davon ab, bei der Onlineveranstaltung mitzumachen. „Fünf Menschen hatten offenbar Probleme mit der Technik und konnten deswegen nicht zugeschaltet werden“, sagte Klaus.

Dennoch waren etliche Vertreter der Laatzener Politik beim virtuellen Treffen dabei, unter anderem Christoph Dreyer und Gundhild Fiedler-Dreyer (CDU), Silke Rehmert und Ernesto Nebot (SPD) sowie die frühere FDP-Stadtverbandsvorsitzende und ehemalige Vorsitzende des NDR-Rundfunkrates, Ursula Thümler. Dabei mögen sich einige Teilnehmer gefragt haben, was Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU) und Peter Hellemann (SPD) gemeinsam in San Francisco machen? Denn beide schienen offenbar an derselben Stelle vor der Golden Gate Bridge zu sitzen und von dort aus an dem Onlinetreffen teilzunehmen. Möglich machten dies die bei der Zoom-Konferenz optional verfügbaren Hintergrundbilder, vor denen sich die Teilnehmer am heimischen Rechner in Pose setzen können.

Der Infektiologe und FDP-Bundestagsabgeordnete Andrews Ullmann aus Würzburg spricht über die das Corona-Virus. Quelle: Stephanie Zerm

Laut Ullmann ist Virus Ende des Jahres unter Kontrolle

Thema des diesjährigen Dreikönigstreffens der Laatzener Liberalen war Covid-19. Unter dem Titel „Wie kommen wir gut durch die Corona-Pandemie?“ sprach der FDP-Bundestagsabgeordnete und Infektiologe Andrews Ullmann über die Bedrohlichkeit des Virus und die Maßnahmen gegen dessen Ausbreitung. Der gebürtige US-Amerikaner, der seine Kindheit in Kalifornien verbrachte und 1972 als Neunjähriger mit seiner Familie nach Deutschland zog, studierte in Bochum und New York Medizin und ist seit 2012 Professor an der Universitätsklinik Würzburg. „Wir sind überzeugt, dass wir Ende des Jahres das Virus unter Kontrolle haben“, sagte der Mediziner und Bundesparlamentarier. Wenn 60 bis 70 Prozent der Deutschen geimpft oder durch eine überstandene Infektion gegen das Virus immun seien, sei die Bevölkerung weitestgehend geschützt.

Laatzen ist bislang „mit hellblauem Auge davon gekommen“

Bis dahin sollten einfache Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus umgesetzt werden, wie die ausreichende Verteilung von Masken an ältere Menschen sowie die Installation von Luftfiltern in Klassenräumen, sagte der regionale FDP-Bundestagsabgeordnete Grigorios Aggelidis.

„Bislang sind wir in Laatzen mit einem hellblauen Auge davon gekommen“, sagt Bürgermeister Jürgen Köhne. Denn im Stadtgebiet hielten sich die meisten Menschen an die Corona-Regeln.

Der Stadtverbandsvorsitzende Gerhard Klaus moderiert die Onlinekonferenz. Quelle: Stephanie Zerm

Nach anderthalb Stunden endete das erste digitale Dreikönigstreffen der Laatzener Liberalen. „Mit der Premiere bin ich sehr zufrieden“, sagt Stadtverbandsvorsitzender Gerhard Klaus, der die Onlinerunde auch moderierte. „Ich kann mir durchaus vorstellen, auch weitere Veranstaltungen virtuell auszurichten.“

Von Stephanie Zerm