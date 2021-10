Laatzen

 Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt hat einen neuen Vorsitzenden. Der Grasdorfer Fabian Bodenstab wird die zwölfköpfige Fraktion Christdemokraten künftig anführen. Er übernimmt die Nachfolge von Christoph Dreyer, der in der neuen Wahlperiode nicht mehr für den Rat kandidiert hat.

Die Fraktion kürte Bodenstab bei ihrer konstituierenden Sitzung zum Vorsitzenden, einen anderen Bewerber gab es nicht. Der Christdemokrat ist seit Februar 2016 Mitglied des Rates der Stadt. Zu seinen bisherigen politischen Schwerpunkten zählt die Wirtschaftspolitik, Bodenstab ist Mitglied des Wirtschaftsausschusses der Stadt. Künftig will der 39-Jährige darüber hinaus im Schulausschuss mitmischen, wo er das Thema Digitalisierung vorantreiben will, und als Fraktionschef auch im Verwaltungsausschuss. „Und alles was das Thema Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung angeht“, sagt er zu seinen politischen Interessen.

Beruflich ist der Grasdorfer als IT-Berater tätig – genauer: als SAP-und Prozessberater für Wohnungswirtschaft. Bodenstab ist gelernter Immobilienkaufmann und war zwischenzeitlich mit einer Hausverwaltung selbstständig. Privat engagiert sich der aktive Trampolinsportler als Präsidiumsmitglied beim VfL Grasdorf. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Auch in den Ortsräten haben sich die Christdemokraten auf die Fraktionsspitzen verständigt. Heinz Domdey führt die Fraktion im Ortsrat Laatzen an, Gundhild Fiedler-Dreyer in Ingeln-Oesselse, Rolf Pieper in Gleidingen und Elke Heinrich in Rethen.

Von Johannes Dorndorf