Der auch in Laatzen ansässige Computer- und Elektronikhändler Notebooksbilliger hat fast alle seiner bundesweit sieben Stores bereits wieder geöffnet. Nur das Geschäft an der Hildesheimer Straße 87 ist für Laufkundschaft noch geschlossen. Seit Mitte Juni kann dort lediglich Ware abgeholt werden, die zuvor im Internet georderte wurden: montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. Wer sich umschauen und beraten lassen will, braucht dagegen noch Geduld.

Voraussichtlich Mitte Juli werde das Geschäft in Laatzen wieder komplett geöffnet, teilte Teamleiter Eike-Christian Meyer am Montag mit: „Da der Store aufgrund der Nähe zu unserem Lager für uns eine hervorgehobene Bedeutung besitzt, haben wir dieses Vorgehen gewählt, um die Abläufe vor Ort sowohl für unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter so sicher wie möglich zu gestalten.“ Bis zur Eröffnung würden auch alle behördlichen Anordnungen umgesetzt.

900 Mitarbeiter an zehn Standorten

Mit einem Jahresumsatz von zuletzt 878,5 Millionen Euro (Stand: 2018) gehört Notebooksbilliger zu den größten Onlinehändlern in Deutschland. Rund 900 Mitarbeiter sind an zehn Standorten beschäftigt, darunter in den sieben Stores zwischen Hamburg und München, Düsseldorf und Berlin.

Seit Herbst 2015 ist das Unternehmen mit Büros, Store und Lager in Alt-Laatzen ansässig. Tausende Kunden kamen seinerzeit zur Eröffnung. Verglichen mit dem vorherigen Standort in Sarstedt verdoppelte sich die Lagerfläche auf 5500 Quadratmeter, das Ladengeschäft ist mit 800 Quadratmeter sogar viermal so groß wie zuvor. Allein dort erzielte das Unternehmen zuletzt einen Jahresumsatz von 40 Millionen Euro. Hauptsitz von Notebooksbilliger ist weiterhin Sarstedt.

Von Astrid Köhler