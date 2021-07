Ingeln-Oesselse

Dieser Unfall gibt Rätsel auf: Der 43-jährige Fahrer eines Renault Trafic ist am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 410 aus Richtung Hotteln nach Ingeln-Oesselse gefahren. Nach Polizeiangaben sei am Ortseingang ein Mädchen mit seinem Fahrrad von rechts aus der Hannoverschen Straße – also aus Richtung Bledeln – auf die Fahrspur des Laatzeners abgebogen. Beim Ausweichen sei der 43-Jährige auf die Gegenfahrspur geraten, dann nach links von der Fahrbahn abgekommen und habe ein Verkehrsschild gestreift. Das Mädchen sei weiter gefahren, ohne auf den Unfall zu achten.

Blechschaden am Auto

Der Fahrer blieb unverletzt, am Renault wurden jedoch Stoßstange, Blinker und die linke Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden allein am Auto auf 2000 Euro, hinzu kommt der Schaden am Verkehrsschild.

Die Ermittler hoffen auf Hinweise darauf, wer das beteiligte Mädchen ist, das das waghalsige Manöver vollführt hat: Weder an der Hannoverschen Straße noch an der L410 gibt es einen Fuß- oder Radweg. Das Mädchen soll zehn oder elf Jahre alt sein, ein beiges Oberteil getragen haben und möglicherweise einen Zopf mit bräunlichen Haaren haben. Es war allein ohne Helm unterwegs. Zeugen oder die Eltern des Kindes werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109-4315 an die Polizei zu wenden.

Von Johannes Dorndorf