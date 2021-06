Alt-Laatzen

Bisher trennten einige rote und graue Pflastersteine oder Parkbuchten den Radfahrstreifen der Hildesheimer Straße vom motorisierten Verkehr. Unzählige Male bin ich ihn als Berufspendlerin in den vergangenen Jahren gefahren. Seit der offiziellen Freigabe des Teilstücks der Veloroute 8 vor einer Woche werden Radfahrende aus Hannover kurz vor der Tankstelle in Alt-Laatzen mit gelben Markierungen auf die Straße gelenkt. Ab dort liegt nur noch eine dicke weiße Linie zwischen mir und dem Autoverkehr.

So fühlt es sich also an mit dem Rad über jene Spur zu rollen, die ich seit Jahren nur vom Autositz aus kenne: kein huckeliges Pflaster mehr, sondern glatter Asphalt. Und mit knapp 2,30 Metern ist richtig viel Platz. Anfangs nutze ich den auch voll aus, fahre genau in der Mitte. Dann erinnere ich mich: Andere Radler müssen überholen können, also weiter nach rechts. Tatsächlich dauert es nicht lange, und ein Mann im Sportdress zieht mit seinem Rad links an mir vorbei.

Auf der Straße ist ein höheres Tempo möglich. Ich trete jetzt etwas stärker in die Pedale. Zwar bleibe ich bremsbereit, aber anders als auf dem schmalen Seitenweg, auf dem ich bisher Laternen und Ampeln umkurven und vor dem einen oder anderen Fußgänger, wartenden Kunden oder Lieferanten scharf bremsen musste, ist der Weg vor mir auf der Veloroute frei.

Abstand zu geparkten Autos

Was mir auch gefällt: der Abstand zu den geparkten Autos wie auf Höhe der Einmündung zur Neuen Straße. Die Unfallgefahr des sogenannten Doorings, wenn Autotüren unvermittelt geöffnet werden und Radfahrer dagegenprallen, wurde beachtet und entsprechend markiert. Allerdings ist es an dieser Stelle besonders eng und misst der Radweg nur die Mindestbreite von 1,20 Metern. Autos und Radler kommen sich also sehr nahe. Immerhin müssen Fahrzeuge vor der roten Ampel früher halten als Radfahrer. An der Spitze der Wartenden mit Luft zu den Seiten fühle ich mich ganz wohl. Die inzwischen hinter mir Radelnden stehen hingegen eingezwängt zwischen Autos und teils in Auspuffgasen.

Längst noch nicht alle wissen – oder wollen wissen –, dass der Radweg auf der Straße keine Option ist, sondern benutzt werden muss. Er ist mit blauen Schildern ausgewiesen. Dennoch nehmen einige Radler noch den alten, inzwischen für sie verbotenen Weg im Seitenbereich. Auch bei dieser morgendlichen Tour erlebe ich mit, wie zwei von ihnen die Schlange auf der Straße umgehen und mit hohem Tempo über den Gehweg und die Fußgängerampel weiter Richtung Grasdorf fahren. Das Schimpfen der Passantin verhallt scheinbar ungehört.

Besonders spannend wird es für mich auf dem Teilstück zur Eichstraße. Grund: Vor den dortigen Geschäften gibt es mehrere sogenannte Schrägparkplätze, und wenn Autofahrer hinaus wollen, müssen sie rückwärts über den roten Fahrradstreifen. Meine Finger wandern jetzt auf die Bremshebel und der Blick konzentriert zur Seite. Tatsächlich schert etwa 20 Meter vor mir ein schwarzer BMW rückwärts aus. Der Fahrer hat aber aufgepasst. Er schaltet fix in den Vorwärtsgang und rauscht davon. Auch wenn nichts passiert ist, kann ich mir vorstellen, wie unwohl sich Radfahrer hier fühlen können.

Auch in der Gegenrichtung gibt es mehrere solcher Schrägparkplätze rechts der Veloroute, die besondere Aufmerksamkeit erfordern. Ich hoffe inständig, dass es dort wie auch auf den übrigen Teilen der 1,4 Kilometer langen Veloroute in Laatzen keine Unfälle geben wird.

Rote Markierungen und ausgeklüngelte Spurführung

Alles in allem fühle ich mich auf der neuen Veloroute sicher und kommen Radfahrer auf der alten Autospur mit neuer Ampelschaltung zügig durch. Gefahrenbereiche sind rot markiert. Es gibt in der Regel große separate Fahrradhaltebereiche vor Kreuzungen und eine ausgeklügelte Spurführung für abbiegende Zweiradfahrer.

Gleichwohl kann ich mir auch vorstellen, dass sich Radler genau wegen der Verkehrsführung direkt neben Autos, Bussen und Lastwagen unwohl fühlen. Zu verbessern gibt es daher in den nächsten Wochen und Monaten vermutlich noch das eine oder andere. Dafür haben die Region Hannover und die Stadt Laatzen Verkehrszählungen, -beobachtungen sowie Befragungen angekündigt. Die Testphase soll bis Sommer 2022 dauern. Ich bin gespannt auf das Ergebnis.

