Ihre Kleidung hängt ihnen in Fetzen am Körper. Manche haben seltsam hell schimmernde Pupillen, andere scheinbare Wunden am Hals, an den Beinen oder am Oberkörper. Dann holen sie tief Luft – und spielen Blasmusik. Rund 40 Musikerinnen und Musiker des Fanfaren-Corps Laatzen haben am Sonnabend ab 20 Uhr ein in vielfacher Hinsicht besonderes Konzert im Park der Sinne gegeben.

Zuschauer gab es vor Ort nämlich keine. Dafür verfolgten schätzungsweise rund 600 Menschen online den Auftritt der „Roten“. Denn das Konzert haben die Musiker gefilmt und live ins Internet übertragen. Dabei hatten sich insgesamt 219 User zugeschaltet. „Wir gehen aber davon aus, dass dreimal so viele Menschen unser Konzert live gesehen haben, weil es sich viele gemeinsam angesehen haben“, sagt Vereinssprecher Phil Savier. Die Zuschauer kamen aus ganz Deutschland, einer habe sich sogar aus Sri Lanka zugeschaltet.

„Untote“ tanzen hinter Grabsteinen

Fünf Wochen lang hatte sich das Fanfaren-Corps auf die Show vorbereitet. Neben dem Proben der Stücke hatten die Musiker auch eine Choreografie einstudiert und mehrere kurze Videos angefertigt. Darin führte unter anderem der künstlerische Leiter der „Roten“, Kevin Binnewies, als Erzähler durch das Programm.

Das Konzert war eine Hommage an bereits verstorbene Rocklegenden, zu denen die Musiker als Zombies verkleidet Kontakt aufnahmen. Dazu hatten die „Roten“ die steinernen Publikumsränge an der Bühne im Park in einen Friedhof verwandelt. Dort, wo sonst Zuschauer sitzen, standen 24 Grabsteine, die die Musiker vorab selbst gezimmert und grau angepinselt hatten. Viele trugen berühmte Namen wie Elvis Presley, Prince, Roger Cicero, Amy Winehouse oder Michael Jackson. Spezialeffekte mit Disco-Nebel und Flammen unterstützten die Friedhofsstimmung.

Insgesamt spielen rund 40 Musikerinnen und Musiker des Fanfaren-Corps. Quelle: Stephanie Zerm

Drei Kameras übertragen Auftritt ins Netz

Drei Kameras übertrugen das Spektakel ins Internet. Ursprünglich hatte der Verein sogar den Einsatz von fünf Kameras inklusive einer Drohne geplant. Technische Probleme machten den Musikern jedoch einen Strich durch die Rechnung. „Bei der Generalprobe am Vortag ist uns die gesamte Technik zusammengebrochen“, sagte Kevin Binnewies, der bei der Übertragung Regie führte. Vereinsmitglied und Veranstaltungstechniker Christian Feikert kümmerte sich um Ton und Licht und stellte das Equipment zur Verfügung. Frank Semisch aus dem Mediateam kümmerte sich um die bewegten Bilder. Insgesamt waren für das Konzert rund 50 Leute im Einsatz, 40 Musiker und zehn Techniker oder andere Vereinsmitglieder. Bevor sie den Schauplatz betreten durften, mussten alle einen negativen Corona-Test vorweisen.

Christian Feikert (links) und Kevin Binnewies sorgen dafür, dass das Konzert ins Netz übertragen wird. Quelle: Stephanie Zerm

Spenden für guten Zweck

Savier und Kevin Binnewies’ Vater Rainer Binnewies, ebenfalls in Zombie-Montur, moderierten die Veranstaltung. Passenderweise dirigierte Binnewies das „Zombie“-Orchester statt mit einem Taktstock mit einem kleinen Ast. Insgesamt gaben die „Untoten“ fünf Stücke zum Besten, darunter auch den perfekt zum Szenario passenden Michael-Jackson-Song „Thriller“ und „Valerie“ von Amy Winehouse. Nach rund 45 Minuten war der Spuk zu Ende: Die „Zombies“ verwandelten sich wieder in normale Musiker und bauten auch die Grabsteine wieder ab.

Rainer Binnewies (links) und Phil Savier moderieren den Livestream. Quelle: Stephanie Zerm

Bereits während des Livestreams startete das Orchester auch einen Spendenaufruf. Das Fanfaren-Corps sammelte per Paypal Geld für einen guten Zweck. Die Einnahmen sollen zu einer Hälfte den Musikern selbst und zur anderen dem Verein „Antenne Niedersachsen hilft“ zugute kommen, der damit verschiedene Projekte damit unterstützt. „Welches genau, steht noch nicht fest“, sagte Savier.

Konzert ist auch noch nachträglich zu sehen

Bis Sonntagmittag kamen auf dem Konto insgesamt rund 300 Euro zusammen. Wer will, kann aber auch jetzt noch spenden. Auch ist das Konzert aus dem Park der Sinne weiterhin bei Youtube zu sehen. Dort findet sich auch die Möglichkeit zum Spenden. Bis Sonntagmittag wurde die Seite bereits mehr als 1600-mal aufgerufen.

Das Livestream-Konzert war eine gelungene Herausforderung für das Fanfaren-Corps Laatzen. Gleichwohl freuten sich die „Roten“ schon sehr auf ihren nächsten Auftritt vor Publikum, sagt Savier. Wann der sein wird, steht allerdings noch nicht fest.

Von Stephanie Zerm