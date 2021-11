Rethen

Das Fanfaren-Corps Laatzen (“Die Roten“) gibt im Dezember erstmals zwei Weihnachtskonzerte in kleiner Besetzung: Sieben Musiker werden als „X-Mas-Ensemble“ am Sonnabend, 4. Dezember, in der St.-Petri-Kirche in Rethen auftreten und bei einem besinnlichen Konzert weihnachtliche Evergreens vortragen. Ein zweiter Auftritt ist am Sonntag, 5. Dezember, in der St.-Marien-Kirche in Grasdorf geplant.

Das Programm besteht aus bekannten Weihnachtsliedern. Vortragen werden die Musiker unter anderem Titel wie „Jingle Bells“, „Stille Nacht“, „Leise rieselt der Schnee“ und „Driving Home for Christmas“. Dabei tritt der Verein selbst als Veranstalter auf.

Verkauft werden bei den Konzerten auch Glühwein und Waffeln „zu moderaten Preisen“, wie Vereinssprecher Phil Savier erzählt. Erhältlich sei dann auch die Weihnachts-CD, die das Fanfaren-Corps im vergangenen Jahr aufgenommen hat. Weitere Auftritte, die auch gebucht werden können, seien in Vorbereitung.

Karten gibt es im Internet und telefonisch

Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro. Karten können im Vorverkauf über das Buchungssystem auf der Homepage www.fanfarencorpslaatzen.red sowie telefonisch unter der Rufnummer (0175) 5703921 gebucht werden. Bei beiden Auftritten gilt die 2-G-Regel, zugelassen sind nur Geimpfte und Genesene. Das Fanfaren-Corps versichert, dass die entsprechenden Nachweise genau kontrolliert werden. Darüber hinaus gelten die aktuellen Hygieneregeln des jeweiligen Auftrittsorts.

Von Johannes Dorndorf