Rethen

Ein Fettbrand am Rethener Restaurant Erbenholz hat am Montagabend die Laatzener Feuerwehr in Atem gehalten. Nach Feuerwehrangaben war ein blaues Fass mit Frittierfett am Nachmittag in Brand geraten. Zwei Mitarbeiter hätten noch versucht, die lodernden Flammen mit mehreren Feuerlöschern zu löschen, jedoch vergeblich. Beide kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung vorsorglich in eine Klinik.

Der Kunststoffbehälter, in dem das Fett aufbewahrt war, ist geschmolzen. Quelle: Gerald Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen

35 Einsatzkräfte der gegen 17.25 Uhr alarmierten Feuerwehren aus Rethen, Gleidingen und Laatzen löschten schließlich die Flammen. Rauch und Ruß seien in den Keller und in die Küchenräume gelangt, sodass das Restaurant an der Peiner Straße für den Außer-Haus-Verkauf vorerst geschlossen bleibe, berichtete ein Feuerwehrsprecher.

Ausgegangen sei der Brand von einem Fass mit Frittierfett, das an der Treppe des Hintereingangs stand. Wie sich das Fett entzünden konnte, ist bislang ungeklärt. Nach Polizeiangaben schmolz der 80-Liter-Behälter durch die große Hitze, sodass das brennende Fett auslief, teilweise ins Gebäude gelangte und dort erhebliche Rauchschäden anrichtete.

Schaden auf 15.000 Euro geschätzt

Die Polizei nahm noch am Abend erste Ermittlungen auf. Der Schaden am Gebäude, dessen hinterer Teil völlig verrußt ist, im Keller sowie in den Küchenräumen wird vorsichtig auf 15.000 Euro geschätzt. Das von Handwerkern bewohnte Hotel wurde zwar zunächst geräumt, ist nach Feuerwehrangaben jedoch vom Brand nicht betroffen.

Die Feuerwehr setzte drei Trupps mit Atemschutz ein, um die Flammen zu löschen. Gegen 17.24 Uhr war zunächst die Ortsfeuerwehr Rethen alarmiert worden. Wegen der großen Rauchwolke und dem Scheitern der Löschversuche durch die Mitarbeiter sei dann um 17.29 Uhr Vollalarm für Rethen und Gleidingen sowie Alarm für die Ortsfeuerwehr Laatzen ausgelöst worden. Die Feuerwehr erstickte die Flammen schließlich mit einem Schaumteppich und blies den Rauch mit Hochleistungslüftern aus dem Gebäude. Der Einsatz endete um 19 Uhr.

Die Feuerwehr rückte mit 35 Einsatzkräften zum Restaurant Erbenholz aus. Quelle: Gerald Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen

Vor drei Jahren hatte es am Restaurant Erbenholz schon einmal gebrannt. Damals hatte im Außenbereich abgestellter Müll Feuer gefangen. Der Brand konnte gelöscht werden, bevor er Schäden am Gebäude anrichtete.

Von Johannes Dorndorf