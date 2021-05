Laatzen

Kosmetik selber machen, Minigolf spielen, Kinderyoga oder T-Shirts bemalen. Die Stadt Laatzen sorgt auch in diesem Jahr wieder dafür, dass sich Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren in den Sommerferien und trotz Corona nicht langweilen müssen. In ihrem Ferienpass bietet sie in der Zeit vom 22. Juli bis 1. September insgesamt 160 Aktionen an.

Neben der Stadt selber beteiligen sich rund 20 Veranstalter an dem Angebot. Dabei finden alle Aktionen unter Einhaltung der infektionsrechtlichen Vorgaben statt und werden entweder in Kleingruppen oder draußen ausgerichtet. So können die Teilnehmer unter anderem an der frischen Luft an einer Gewässeruntersuchung teilnehmen, sich auf die Slackline schwingen, Action Painting ausprobieren, eine Nachtwanderung machen, ins Open-Air Kino gehen oder eine Beachparty besuchen.

Viele Laatzener Vereine sind mit im Boot

In kleinen Gruppen können Kinder und Jugendlich zum Beispiel Seife herstellen, Windlichter basteln oder klassische Brettspiele spielen. Zahlreiche Laatzener Vereine haben außerdem ein vielseitiges Sport-, Bewegungs- und Kreativangebot vorbereitet. Auf dem Programm stehen Sportarten wie Tennis, Tischtennis, Wasserball und Radfahren. Hinzu kommen Spiele, Insektenhotels basteln, Laatzens Gärten erkunden oder eine Biberrallye.

„Ziel ist es, in diesem Jahr an der Durchführung des Ferienpasses festzuhalten, soweit es die coronabedingten Rahmenbedingungen zulassen, und den Kindern und Jugendlichen ein schönes Sommerferienprogramm anzubieten“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich.

Aufgrund der sich laufend verändernden rechtlichen Vorgaben könne es dennoch sein, dass Veranstaltungen auch nach dem Start des Ferienpasses angepasst, verändert oder abgesagt werden müssen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anmeldungen bis zum 13. Juni

Auf der Internetseite www.ferien-laatzen.de können sich Kinder und Jugendliche noch bis Sonntag, 13. Juni, ihre persönliche Wunschliste an Veranstaltungen zusammenstellen. Ab dem 15. Juni werden die gebuchten Aktionen im Losverfahren vergeben und die Gewinner informiert. Die Verlosung erfolgt nach dem Zufallsprinzip, so dass alle Teilnehmer die gleichen Chancen haben.

Weitere Informationen zum Ferienpass erteilt das Kinder- und Jugendbüro unter der Telefonnummer (0511) 8205-5204 und per E-Mail unter kinderundjugendbuero@laatzen.de. Die Mitarbeiter in den Kinder- und Jugendtreffs sowie im Kinder- und Jugendbüro im Rathaus unterstützen Familien nach telefonischer Terminvereinbarung auch gerne bei der Anmeldung und der Auswahl der einzelnen Veranstaltungen.

Von Stephanie Zerm