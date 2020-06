Alt-Laatzen

Heißes und erst recht brennendes Fett darf niemals mit Wasser gelöscht werden. Das war einem 51-jähriger Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in Alt-Laatzen offenbar nicht bewusst, als er in der Küche mit einem heißen Topf hantierte. Es bildete sich eine Stichflamme, die den Mann schwer verletzte. Er erlitt Verbrennungen am Kopf, am Oberkörper und dem Arm, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Senft. In Begleitung eines Notarztes sei der Schwerverletzte mit dem Rettungswagen in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht worden.

Kommunikation fällt schwer

Zum Zeitpunkt des Unglücks hielten sich nach Informationen der Feuerwehr offenbar noch zwei weitere Männer in der Wohnung auf, von denen einer den Topf geistesgegenwärtig mit einem dicken Brett zudeckte und das Feuer löschte, berichtet Senft. Die Kommunikation sei schwer gewesen, weil keiner der drei Männer der deutschen Sprache mächtig war.

Anzeige

Die Ortsfeuerwehr Laatzen war um 17.47 Uhr zu dem großen Wohnhaus an der Hildesheimer Straße 45 gerufen worden, um die verrußte Küche und die verrauchte Wohnung zu lüften. Als die Helfer die Temperatur maßen, war der Topf noch immer 80 Grad heiß, berichtet Senft.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Astrid Köhler