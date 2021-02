Ingeln-Oesselse

Schnee verschwindet bei steigenden Temperaturen nicht einfach so. Das haben Hausbewohner in Ingeln-Oesselse ein weiteres Mal erfahren müssen. Nachdem am Mittwoch bereits Schmelzwasser in zwei Keller am nordöstlichen Ortsrand gelaufen war, musste die Ortsfeuerwehr auch am Donnerstag Wasser aus zwei Gebäuden am Südrand des Dorfes pumpen.

Gemeldet worden war der Wasserschaden an der Straße Spleetenkamp gegen 22.40 Uhr. Das Tauwasser hatte sich in einem sechs Meter tiefen Drainageschacht vor den Kellereingängen gesammelt und lief in das Gebäude, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Senft. „Mit zwei Tauchpumpen beförderten die Helfer das Schmutzwasser heraus.“ Die Tauchpumpe mit Schwimmer des Betriebshofs Laatzen habe dabei erneut gute Dienste geleistet.

Die Feuerwehrleute pumpen Schmelzwasser aus einem Drainageschacht am Spleetenkamp. Quelle: Frank Bezdiak/Stadtfeuerwehr Laatzen

Im Einsatz waren zwölf Ehrenamtliche, die bis nach Mitternacht zu tun hatten. Erst gegen 1 Uhr konnten sie wieder abrücken. Immerhin: Nach den mittlerweile sehr hohen Temperaturen werden die Schneereste bald der Vergangenheit angehören und derlei Einsätze vorerst nicht mehr vorkommen, sagte Senft.

Von Astrid Köhler