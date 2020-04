Rethen

Die Corona-Krise macht kreativ: Die Rethener Feuerwehr hat ihre Nachwuchsarbeit mit einigen Neuerungen an die geänderten Bedingungen angepasst. Die theoretische Ausbildung erfolgte erstmals online per Videokonferenz – und die Kinder- und Jugendfeuerwehr lobte einen Osternest-Bastelwettbewerb aus.

„Da durch die Corona-Beschränkungen auch der Ausbildungsdienst der Feuerwehr ruht, wurde der Dienst in Rethen ins Homeoffice verlegt“, berichtet Feuerwehrsprecher Florian Paetz. Gruppenführer Olaf Baum habe einen kurzen theoretischen Dienst ausgearbeitet und ihn bei einem ersten Versuch per Videokonferenz an die Kameraden übertragen. Die Beteiligung war groß: 28 Feuerwehrmitglieder nahmen an dem Dienst teil.

Die erfolgreiche Premiere soll deshalb jetzt Schule machen. „Da das Format gut angenommen wurde, werden weitere Dienste folgen“, kündigte Paetz an. „Auf diese Wiese kann die theoretische Ausbildung auch in den Corona-Zeiten weiter laufen.“

Kinder und Jugendliche basteln Osternester

Einen Kreativitätsschub hat auch eine Bastelaktion der Kinder- und Jugendfeuerwehr ausgelöst. Als Ausgleich für die dienstfreie Zeit und das abgesagte Osterfeuer waren die Kinder und Jugendlichen aufgefordert, Osternester zu basteln. „Teilnahmebedingung war, dass es mit der Feuerwehr oder dem Ort Rethen zu tun hat“, berichtet Paetz. Das Ergebnisse wurden dann per Foto eingesandt und prämiert.

Zur Galerie Statt Osterfeuer und Co.: Die Kinder- und Jugendfeuerwehr in Rethen hat einen Osternest-Bastelwettbewerb ausgelobt und Preise vergeben. Eingesendet wurden unter anderem diese Arbeiten.

Die Arbeiten können sich sehen lassen. Marlena Palubniak etwa bastelte aus einem Korb und Stoff ein ganzes Feuerwehrfahrzeug – mit dem Nummerschild „ Ostern 20“ und Häschendekoration. Dafür gab es den ersten Preis der Jugendfeuerwehr. Die Plätze zwei und drei belegten Nele Holewer und Celine Wolf. Bei den Feuerwehrstrolchen setzte sich Finja Ball durch, deren rotes Feuerwehrauto üppig bepflanzt und mit Rädern aus Stein und einem Osterei-Blaulicht ausgestattet ist. Prämiert wurden auch die Kreationen von Julian Fahrion (zweiter Platz) und Simon Wagner (dritter Platz). Die Gewinnerprämien waren naheliegend: „Natürlich werden alle Nester von den Betreuern gefüllt“, sagt Paetz.

