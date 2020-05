Grasdorf

In einem Krankenhaus ist normalerweise Werkzeug wie Tupfer, Schere und Skalpell gefragt, doch bei der „Operation“, die am frühen Donnerstagmorgen im Klinikum Agnes Karll anstand, war gröberes Gerät vonnöten. Mit Spreizer, Hydraulikschlauch und Aggregat marschierten die um kurz nach 5 Uhr alarmierten Ortsfeuerwehrleute Björn Wenger und Marc Schultze zu einem Patienten, der sein Bein offenbar versehentlich in der Nacht in einem Bettgitter eingeklemmt hatte. Da der Mann an Covid-19 erkrankt ist, lief der Einsatz unter außergewöhnlichen Vorsichtsmaßnahmen ab.

Eine Schwester habe die Helfer begleitet und ihnen unter Dauerbeobachtung auf der Station genaue Anweisung gegeben, wie sie die notwendigen Plastikkittel, Handschuhe und andere Schutzausrüstung anzulegen sowie Reinigung und Desinfektion zu nutzen haben. Allein die Vorbereitung für das Betreten des Zimmers habe mindestens zehn Minuten gedauert, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Senft.

Die Gitterstäbe am Bett so weit auseinanderzuspreizen, dass der Patient sein angeschwollenes Bein herausziehen konnte, habe dann nur eine Minute gedauert. Anschließend legten die Helfer ihre Schutzausrüstung wieder unter Beobachtung ab. Diese wird eingeschweißt und dem Sondermüll zugeführt. „Draußen vor dem Fahrzeug wurden die Einsatzgeräte gesäubert und desinfiziert“, erklärte Senft. Seife zum Reinigen gab es am Hygieneboard reichlich.

Behinderungen gab es keine. Einzelne Besucher hätten nur gefragt, ob sie das Krankenhaus noch betreten dürfen oder ob es eine Übung sei, so Senft. Gegen 6 Uhr rückten die Feuerwehrleute wieder ab.

Von Astrid Köhler