Rethen

Der für Donnerstag angekündigte Sturm war nicht so schlimm wie befürchtet. Ganz schadlos zog er aber doch nicht vorbei. Im Rethener Gewerbegebiet stürzte ein Baum um und blockierte Gehweg und Teile der Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Helfer der um 15.10 Uhr alarmierten Ortsfeuerwehr zerlegte Stamm und Zweige mit einer Kettensäge. Die zwischenzeitlich gesperrte Nebenstraße am Obi-Markt konnte alsbald wieder freigegeben werden.

Bereits um 6.13 Uhr waren die Helfer aus Laatzen in die Nähe eines ehemaligen Möbelhauses an der Birkenstraße gerufen worden. Dort brannte aber nicht etwa Gerümpel, wie es in der Erstmeldunn hieß, sondern waren Zweige auf einer kleinen Fläche am Bahndamm in Flammen aufgegangen. Das Feuer war schnell gelöscht.

Auf einer Freifläche am Bahndamm nahe der Birkenstraße löschte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen brennende Zweige. Quelle: Sejmen Jonas (Stadtfeuerwehr Laatzen)

Um 14.18 Uhr ging bereits der nächste Alarm ein. Die Brandmeldeanlage im Klinikum Agnes Karll in Grasdorf hatte ausgelöst, doch zu tun gab es nichts. Die Ursache war nicht herauszufinden.

Von Astrid Köhler