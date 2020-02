Laatzen-Mitte

Die Laatzener Feuerwehr ist am Sonntagabend gewaltsam in eine Wohnung am Marktplatz eingestiegen, um einen Hausbrand zu verhindern. Die Ortsfeuerwehr Laatzen wurde nach eigenen Angaben um 18.40 Uhr gerufen, nachdem in der Wohnscheibe am Marktplatz ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Ein Nachbar berichtete, dass es in dem Mehrfamilienhaus bereits nach Rauch rieche – und dass in der Wohnung große Mengen Papier und Müll gelagert seien.

Daraufhin machte sich die Feuerwehr daran, möglichst schnell in die Wohnung einzudringen, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Die Helfer installierten einen mobilen Rauchabschluss und brachen die Tür mit einer Metallramme auf. In der Wohnung gab es nach kurzer Zeit Entwarnung: Auf dem Herd war Essen angebrannt, der Bewohner war nicht vor Ort. Die Feuerwehr beförderte den Rauch mit einem Lüfter ins Freie.

Von Johannes Dorndorf