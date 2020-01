Der in den Vereinsfarben Blau und Weiß geschmückte Richtkranz weht über dem Dachstuhl der neuen Laatzener Gymnastikhalle im Wind. Am Mittwoch hat der TSV Rethen an der Straße Zur Sehlwiese mit Handwerkern und Gästen gefeiert. Im Frühsommer will der Club die von einem Mitglied geplante Halle eröffnen.