Alt-Laatzen

Wegen einer hilflosen Person ist die Ortsfeuerwehr Laatzen am Montag gegen 18 Uhr an den Alt-Laatzener Kapellenbrink gerufen worden. Gerade als die elf Helfer dort eintrafen, ging die Meldung des Rettungsdienstes sein, dass die Wohnungstür zwischenzeitlich doch geöffnet werden konnte. Die Feuerwehr rückte wieder ab, doch schon wenig später, um 18.28 Uhr, erreichte sie die nächste Alarmierung: eine Ölspur an der Ulmer Straße.

Mitarbeiter eines großen Industriebetriebes dort hatten dem Pförtner die Ölfläche im Bereich der Einfahrt zum Firmensitz gemeldet, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Sechs Ehrenamtliche rückten daraufhin mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug aus und streuten die etwa zehn Quadratmeter große Fläche mit Bindemitteln ab. Eine Spezialfirma kümmerte sich anschließend um die weitere Reinigung des Bereichs.

Die beiden Einsätzen am Montag waren der 76. und 77. seit Jahresbeginn für die Laatzener Feuerwehr.

Von Astrid Köhler