Gleidingen

Ein Spaziergänger hatte am Sonntagnachmittag, 13. Februar, gegen 15.30 Uhr aus einer Garage an der Nordstraße aufsteigenden Rauch entdeckt. Er klingelte an der Haustür und informierte die Bewohner. Diese alarmierten die Feuerwehr. Mitglieder der Ortsfeuerwehren Gleidingen und Laatzen waren im Einsatz. Sie löschten das Feuer zügig. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

Die Laatzener Feuerwehr ist am Sonntag zu einem Garagenbrand in Gleidingen gerufen worden. Quelle: Gerald Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen

Als die Feuerwehren vor Ort eintrafen, waren die beiden Bewohner des Hauses bereits im Freien. „Unter Atemschutz öffnete ein Trupp langsam und vorsichtig das metallene Garagentor“, sagte Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft. „Flammen loderten an einer Wand“, berichtete er weiter. Einrichtungsgegenstände, Getränkekisten und sonstige Utensilien hätten Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Gegen 15.50 Uhr sei das Feuer aus gewesen. Anschließend wurde mit einem Hochleistungslüfter frische Luft in die Garage geblasen.

Von Mark Bode