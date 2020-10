Gleidingen

Wegen eines Kellerbrandes in einem Mehrparteienhaus sind 20 Feuerwehrleute in der Nacht zu Montag an die Gleidinger Straße Am Hang ausgerückt. Der Kleinbrand war schnell zu löschen. Die genaue Brandursache allerdings beschäftigt nun die Polizei. Einen Tatverdächtigen hat sie bereits befragt.

Als die um 0.20 Uhr alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eintrafen, standen vier Bewohner – zwei Paare im Alter von 54 bis 68 Jahre – bereits vor der Tür des Drei-Parteien-Hauses. Damit sie in ihrer Schlafbekleidung nicht auskühlten, wurden sie zum Aufwärmen in den bereit stehenden Rettungswagen gesetzt. Ein weiterer Mann, ein 33-Jähriger, wurde in der Dachgeschosswohnung vermutet – während Qualm aus dem Keller drang.

Kunststoffwanne und Pappe brennen

Die Rauchwolke im Gebäude sei zum Glück noch nicht groß gewesen, erklärte Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Daher hätten sich die Einsatzkräfte entschlossen, dass ein Trupp unter Atemschutz ausreicht, um den kleinen Brand im Keller zu löschen. Im Keller des Hauses standen eine Plastikwanne und mehrere Pappen in Flammen. Das Feuer war binnen einiger Minuten gelöscht. Anschließend kümmerten sich die Helfer um den Mann in der abgeschlossenen Dachgeschosswohnung.

Die wegen des Kellerbrandes nachts aus ihren Betten geflohene Bewohner wurden mit Decken warmgehalten und blieben im Rettungswagen, bis die Feuerwehr den Qualm aus dem Haus geblasen hatte und sie in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Quelle: Gerald Senft (Feuerwehr Laatzen)

Da der Bewohner weder auf Klopfen noch auf anderweitige Ansprache reagierte, öffneten die Feuerwehrleute die Tür schließlich gewaltsam. Wie die Polizei mitteilte, hätten die Beamten den Mann wecken und auf die Situation aufmerksam machen müssen. Schließlich nahmen sie den 33-Jährigen mit zur Wache, um ihn genauer zu dem Vorfall zu befragen.

Polizei befragt einen Tatverdächtigen

Wie ein Behördensprecher auf Nachfrage bestätigte, gilt der Mann als Tatverdächtiger. Die Ermittlungen dauern gleichwohl an. Zur genauen Brandursache im Keller liegt noch kein Ergebnis vor. Der Schaden wird als geringfügig bezeichnet.

Auf das Feuer aufmerksam geworden waren Bewohner in den unten liegenden Wohnungen. Sie blieben alle unverletzt und konnten gegen 2 Uhr in ihre beiden Wohnungen zurückkehren, nachdem die Helfer mit einem Hochleistungslüfter frische Luft in die Räume geblasen hatten. Im Einsatz waren vier Fahrzeugen der Ortsfeuerwehren Laatzen und Gleidingen mit 20 Feuerwehrleuten, außerdem ein Rettungswagen und die Laatzener Polizei.

Ungewöhnliche viele Brände in Gleidingen

In diesem Jahr hatte es in Gleidingen ungewöhliche viele Brände gegeben – allein im April musste die Ortsfeuerwehr viermal eingreifen, darunter wegen eines offenbar absichtlich in Brand gesetzten Containers, eines Altpapierstapels und brennender Büschen. Ende Mai wurde eine große Miete mit Hunderten Strohballen östlich der Bundesstraße 6 abgefackelt.

Großer Schaden wurde auch Mitte Juli angerichtet, als ein Firmentransporter auf einem Parkplatz in Gleidingen nach Angaben der Polizei mutwillig in Brand gesteckt wurde. Die Ermittlungen dauern in allen Fällen noch an.

Von Astrid Köhler