Laatzen-Mitte

Die Ortsfeuerwehr Laatzen ist am Mittwochabend gegen 18.50 Uhr zum Parkplatz des Leine-Centers gerufen worden. Bisher unbekannte Täter haben auf einem Parkplatz 2 des Leine-Centers gerufen worden. An einer Sammelstelle für Einkaufswagen brannte Unrat, den Unbekannte in einem der Wagen gesammelt und angesteckt hatten. Die Helfer konnte das Feuer mit einem Hochdrucklöscher rasch löschen. Etwa zur gleichen Zeit beobachtete ein Bewohner aus einem nahen Hochhaus einen weiteren Kleinbrand auf einer Spielfläche in der Nähe. Der Mann löschte diesen mit einer Gießkanne und informierte die Einsatzkräfte, die anschließend die Brandstelle kontrollierten. In beiden Fällen ist von Brandstiftung auszugehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nächtliche Türöffnung für Rettungsdienst

Bis Donnerstagfrüh rückten die Ehrenamtlichen noch zwei weitere Male aus. In der Nacht um 4.08 Uhr ging ein Notruf von der Straße Hohenrode ein wegen einer hilflosen Person. Die Feuerwehr öffnete die Tür für den Rettungsdienst. Ein weiterer Alarm, ebenfalls wegen einer hilflosen Person, erreichte die Helfer um kurz nach 8 Uhr. Der Einsatz konnte aber auf dem Weg zur Adresse abgebrochen werden, weil der Rettungsdienst anderweitig in die Wohnung gekommen war.

Von Astrid Köhler