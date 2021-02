Laatzen

Alles andere als einen ruhigen Sonnabend haben die Feuerwehrleute in Laatzen erlebt. Gleich sechs Alarme hatte es über den Tag verteilt gegeben. Darunter waren Fehlalarme, technische Hilfeleistungen und ein Tierrettungseinsatz.

Los ging es gleich morgens gegen 8.30 Uhr, als mehrere Fahrzeuge sowie die Polizei zum Altenheim am Rethener Kirchweg eilten. Dort hatte die Brandmeldeanlage (BMA) ausgelöst. „Schnell stellte sich heraus, dass dafür Wasserdampf der Grund war“, sagte Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Eine halbe Stunde nach der Alarmierung waren die Feuerwehrleute bereits zurück. Prompt folgte der nächste Hilferuf aus der Senioreneinrichtung: Heißes Wasser war aus der Zuleitung zur Lüftungsanlage ausgetreten. Mit zwei Wassersaugern wurde die Flüssigkeit auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern aufgesaugt, berichtete Senft.

Doppelter Einsatz am Laatzener Agnes-Karll-Krankenhaus

Mittags rückte der Löschzug der Ortsfeuerwehr Laatzen zum Agnes-Karll-Krankenhaus aus. Die Brandmeldeanlage hatte dort ein Feuer signalisiert. Die Einsatzkräfte untersuchten die Räume, konnten aber nichts finden und auch nicht erkennen, weshalb die BMA ausgelöst hatte. Eine Stunde später, gegen 13.30 Uhr, ging es erneut zum Krankenhaus: Pulverschnee hatte zur Verstopfung der Lüftungsanlage geführt. Vom Korb der Drehleiter aus entfernten zwei Feuerwehrleute den Schnee von den Lüftungsgittern.

Die Tierretter aus Rethen waren am Nachmittag gegen 15.30 Uhr gefordert. Eine Anwohnerin hatte eine verletzte Ente am Stückenfeldteich gemeldet. Die Einsatzkräfte brachten das Tier in die Tierärztliche Hochschule nach Hannover.

Gegen 19.15 Uhr folgte der letzte Einsatz des Tages: Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute aus Laatzen öffneten eine Wohnungstür am Max-Born-Weg für die Rettungssanitäter. „Mit der Akkusäge entfernten sie dazu eine Türspaltsicherung. Der ältere Mann, der in seiner Wohnung gestürzt war, wurde vom Rettungsdienst versorgt“, berichtete Senft.

Von Mark Bode