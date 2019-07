Laatzen

Zu zwei Einsätzen ist die Ortsfeuerwehr Laatzen am Wochenende gerufen worden. Am Sonnabend gegen 18.25 Uhr rückten nach Auskunft von Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft zwei Fahrzeuge mit zehn Feuerwehrleuten nach Alt Laatzen aus: An der Gottfried-Keller-Straße stand eine Hecke in Flammen.

Die ausgetrocknete Hecke in Alt Laatzen wurde vermutlich aus Fahrlässigkeit beim Abflammen von Unkraut entzündet. Quelle: Stadtfeuerwehr Laatzen

Dort brannten die Zweige auf etwa vier Metern Länge. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte der Bewohner die Flammen schon gelöscht. Mit der Wärmebildkamera untersuchten die Einsatzkräfte die Umgebung nach Glutnestern. Vorsorglich spritzten sie noch mal 200 Liter Wasser auf den Grünstreifen. Die völlig ausgetrocknete Hecke hatte sich vermutlich entzündet, weil jemand in der Nähe Unkraut abgeflammt hat.

Senft warnt, dass bei der derzeitigen Trockenheit offene Flammen im Garten sowie in der Natur äußerst gefährlich sind. Schon ein kleiner Funke könne reichen, um ein Feuer zu entfachen. Zahlreiche Brände auf Feldern in der Region Hannover zeigten dieses deutlich. Daher lautet sein Appell: „Keine offenen Flammen entfachen.“

Altpapiercontainer brennt aus

In der Nacht zu Sonntag gegen 0.45 Uhr piepten die Funkalarmempfänger erneut. Nun brannte ein Altpapiercontainer an der Ahornstraße in Grasdorf. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Behälter lichterloh in Flammen. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Container mit 400 Litern Wasser aus dem Löschgruppenfahrzeug. Ein zweiter Wertstoffbehälter wurde leicht beschädigt.

Die Freiwillige Feuerwehr löscht den Containerbrand. Quelle: Stadtfeuerwehr Laatzen

Mit Dunggabeln zogen die Feuerwehrleute das Altpapier aus dem zerstörten Behälter auseinander, um letzte Glutnester zu löschen.

Von Kim Gallop