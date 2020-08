Alt-Laatzen

Die Ortsfeuerwehr Laatzen hat am Freitagmorgen einen Haubentaucher gerettet. Bauarbeiter entdeckten das Tier gegen 7 Uhr auf der Baustelle am Alten Markt, wo es flugunfähig und geschwächt saß. Die Bauarbeiter fingen den Vogel ein und alarmierten anschließend die Feuerwehr. Diese setzten das Tier in eine Transportbox und brachten es zur ärztlichen Versorgung zu einem nahe gelegenen Laatzener Tierarzt.

Der Veterinär untersuchte den Haubentaucher, konnte aber keine Verletzungen feststellen. Daher brachten die Feuerwehrleute das Tier zu einem Teich in der Leinemasch und entließen es dort in die Freiheit. Der Haubentaucher hat seinen Ausflug offenbar gut überstanden. Er paddelte auf dem Wasser sofort davon.

Wieder in Freiheit, ist der Haubentaucher sofort ins Wasser gewatschelt. Quelle: S.Wenger/Stadtfeuerwehr Laatzen

Von Stephanie Zerm