Laatzen-Mitte

Hinter quadratischen Glasscheibe liegende Knöpfe an den Wänden öffentlicher Gebäuden sind dafür da, im Falle eines Feuers gedrückt zu werden und Alarm auszulösen und die Evakuierung einzuleiten. Genau dies hat eine bislang unbekannte Person am Dienstagmittag in der Albert-Einstein-Schule offenbar mutwillig getan.

Gegen 12.15 Uhr ging in allen Gebäuden einschließlich der Turnhallen der Alarm los. Hunderte Schülerinnen und Schüler sowie das komplette Kollegium begaben sich ins Freie. Die Schule sei binnen fünf Minuten geräumt gewesen, teilte Direktor Christian Augustin mit. Rasch habe sich herausgestellt, dass keine Gefahr im Verzug war, aber ein Melder im Flurbereich nahe dem Forum gedrückt worden war.

Laatzener Feuerwehr parallel auch in Devese im Einsatz

Die herbeigerufenen Feuerwehrleute aus Laatzen, von denen mehrere Kameraden eine knappe Stunde vorher als Unterstützung zu einer Einsatzstelle in Hemmingen-Devese mit dem neuen Einsatzwagen Mess ausgerückt waren, stellten die Anlage an der AES zurück. Danach konnten die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte in die Gebäude zurückkehren.

Die Laatzener Polizei war ebenfalls vor Ort. Sie ermittelt nun gegen Unbekannt. Der Vorwurf lautet: Missbrauch von Notrufen.

Von Astrid Köhler