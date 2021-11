Alt-Laatzen

Weil in einem Geschäftshaus an der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen ein Rauchwarnmelder am Sonntagmittag laut piepte, wurde die Ortsfeuerwehr Laatzen alarmiert. Rettungsdienst und Polizei trafen bereits vor der Feuerwehr ein und stellten von außen kein Feuer fest. Da die Beamten niemanden erreichen konnten, der einen Schlüssel für das Gebäude besitzt, mussten Feuerwehrleute von der Drehleiter aus das Gebäude von außen kontrollieren. Nachdem sie keine Rauchentwicklung feststellen konnten, rückten sie wieder ab. Etwa von 12.40 bis 13.10 Uhr war die Hildesheimer Straße zwischen Eichstraße und Am Brocksberg gesperrt.

Von der Drehleiter aus kontrolliert die Feuerwehr, ob es in einem Haus an der Hildesheimer Straße brennt. Quelle: Gerald Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen

„Wir wollten nicht unnötig ein Fenster kaputt machen“, sagte Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft. Ein gekipptes Fenster hätte die Feuerwehr mit Spezialwerkzeug öffnen können. Doch alle Fenster waren geschlossen. Da die beiden im Korb eingesetzten Frauen der Ortsfeuerwehr keine Rauchentwicklung und kein Feuer feststellten, wurde der Einsatz beendet werden. Der Rauchmelder piepte zunächst weiter. „Irgendwann ist die Batterie alle“, sagte Senft.

Von Mark Bode