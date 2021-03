Laatzen

Ausgetretenes Lösemittel, eine Türöffnung sowie angebranntes Essen: Die Feuerwehr Laatzen ist an den zurückliegenden Tagen zu drei Einsätzen gerufen worden. In der Nacht zu Freitag wurden die Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr alarmiert. Der neue Gerätewagen Messtechnik der Ortsfeuerwehr wurde nach Sehnde gerufen. Bei einer Spedition im Gewerbegebiet Höver war Lösemittel ausgelaufen, wie Laatzens Feuerwehrsprecher Gerald Senft berichtete. Ein Behälter sei beschädigt gewesen. Die Laatzener kontrollierten deshalb an mehreren Stellen im Stadtgebiet die Luft auf eine erhöhte Konzentration giftiger Stoffe. „Alle Messungen waren negativ“, erklärte Senft.

Hilfe für 88-Jährige

Einsatzkräfte eilten am Sonnabendnachmittag zu einer vermeintlich erforderlichen Türöffnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Lange Weihe. Eine 88-Jährige sei in ihrer Wohnung gestürzt, hieß es. Die Feuerwehr sollte die Eingangstür für die Sanitäter öffnen. Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, konnten sie aber schnell wieder einrücken. Denn die Tür war bereits geöffnet worden und die Sanitäter konnten die Frau versorgen.

Seniorenheimbewohnerin brennt das Essen an

Weil einer Bewohnerin des Seniorenheimes Victors Residenz Margarethenhof am Sonntag beim Zubereiten das Mittagessen angebrannt war, ging der Rauchmelder los. Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr rückten aus. „Wir haben alles kontrolliert und die Wohnung gelüftet“, sagte Senft. Die Feuerwehrleute hätten die Frau zudem beruhigen müssen, die sich sehr über ihr Missgeschick geärgert habe.

Von Mark Bode