Laatzen-Mitte

Feuerwehreinsatz der Laatzener Ortsfeuerwehr bei der Deutschen Rentenversicherung am Sonnabendmorgen, 24. April, gegen 9.10 Uhr: Zu diesem Zeitpunkt ahnten die Rettungskräfte noch nicht, dass es sich dabei um einen kuriosen Fall eines Fehlalarms handelt. Die Brandmeldeanlage hatte im Gebäude an der Straße Lange Weihe ausgelöst. Doch die Feuerwehrleute konnten weder Rauch noch Flammen entdecken. Die Ursache für den ausgelösten Alarm fanden die Feuerwehrleute kurz darauf in der Halle der Beratungsstelle, in der Bauarbeiten im Gange waren. „Ein Gabelstaplerfahrer hatte eine große Pflanze transportiert und ist zu nah an einen Auslöser der Meldeanlage geraten“, sagte Feuerwehrsprecher Gerald Senft.

Pflanze verdeckt Lichtstrahl der Brandmeldeanlage

Die Decke im Beratungszentrum sei laut Senft in etwa acht Meter Höhe. Kurz darunter sei ein Gerät angebracht, das in regelmäßigen Abständen einen Lichtstrahl quer durch den Raum zu einem Empfangsgerät sendet. „Wenn dieser Lichtstrahl unterbrochen ist, ist das für die Meldeanlage ein Zeichen für Qualm, und sie löst Alarm aus“, erklärte Senft die Funktionsweise. Die auf dem Gabelstapler transportierte hochgewachsene Pflanze verhinderte das Durchdringen des Lichtstrahls zum Empfänger.

Nachdem dies bekannt war, hielt Feuerwehreinsatzleiter Sven Wenger Rücksprache mit dem technischen Leiter der Deutschen Rentenversicherung in Laatzen und stellte die Anlage schließlich zurück. 20 Minuten nach der Alarmierung war der Einsatz vor Ort wieder beendet.

Von Mark Bode