Laatzen-Mitte/Rethen

Laatzens Tierwelt ist derzeit offenbar verstärkt in Wohngebieten unterwegs. Die Tierretter der Feuerwehr sind in den vergangenen Tagen mehrfach ausgerückt, um Tiere einzufangen und in der Natur auszusetzen oder ärztlich versorgen zu lassen.

Der jüngste Einsatz war am Dienstagnachmittag gegen 16.35 Uhr in Laatzen-Mitte: Eine Entenmutter mitsamt ihren fünf noch sehr jungen Küken saß vor der Garage eines Einfamilienhaus in der Straße Am Erdbeerfeld. „Während das Muttertier ruhig in der Ecke saß, lief der Nachwuchs aufgeregt hin und her und plumpste auch in den Zwischenraum zum anderen Grundstück“, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Das Alter der Küken habe ein erfahrener Anwohner auf gerade einmal einen Tag geschätzt.

Die zwei ehrenamtlichen Helfer der Ortsfeuerwehr Rethen fingen die Mutter mit einem Kescher rasch ein und brachten sie gemeinsam mit ihren Jungen in einer Transportbox in die Leinemasch, um sie dort auszusetzen: Im Erdbeerfeld gibt es schließlich keinerlei Gewässer, zu dem die Familie hätte watscheln können. „In den vergangenen Tagen wurden schon mehrere Tiere aus dem Gefahrenbereich von Straßen eingesammelt“, berichtet Senft. Unter anderem sei am Freitag eine am Rethener Steinweg aufgefundene verletzte Krähe in die Tierärztliche Hochschule nach Hannover gebracht worden.

Von Johannes Dorndorf