Alt-Laatzen

Vor dem bevorstehenden Abriss des ehemaligen Autohauses Dürkop an der Hildesheimer Straße nutzte die Ortsfeuerwehr Laatzen das Areal noch einmal für eine größere Übung. 35 Einsatzkräfte simulierten am Mittwochabend ein Feuer mit sieben Vermissten im Bereich der Werkstatt. Mehrere Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr stellten sich als Statisten zur Verfügung, der Rauch kam aus einer Nebelmaschine.

Übungsleiter Christian Peters empfing den Einsatzleiter mit knappen Worten: Im Werkstattbereich brenne es, mehrere Personen seien dort und in den Sozialräumen eingeschlossen. „Nach einer kurzen Erkundung betraten mehrere Trupps unter Atemschutz die Halle durch eine kleine Metalltür und standen dann vor einer Wand aus Rauch, die Sicht gleich Null“, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Die Vermissten wurden mit der Wärmebildkamera schnell gefunden.

Zur Galerie Das frühere Autohaus an der Hildesheimer Straße soll demnächst abgerissen werden – aus Sicht der Laatzener Feuerwehr ein ideales Terrain für eine große Einsatzübung. Simuliert wurde ein Feuer mit mehreren Eingeschlossenen.

Unterdessen bauten die anderen Einsatzkräfte die Wasserversorgung von einem Hydranten an der Kronsbergstraße auf. Wenige Minuten später prasselten etliche Hundert Liter Wasser aus dem Monitor an der Drehleiter hinein in die Halle. Von der Hildesheimer Straße aus befreite ein Trupp über eine Steckleiter die Eingeschlossenen in den Sozialräumen.

Anwohner verfolgen Übungseinsatz

Etliche Spaziergänger und Anwohner verfolgten die Lösch- und Rettungsarbeiten. „Sie konnten kaum erkennen, dass es sich nur um eine Übung handelt, denn täuschend echt qualmte es aus der Halle“, sagt Senft.

Das ehemalige Autohaus-Gebäude soll in nächster Zeit abgerissen werden. Auf dem Areal soll ein Neubau mit Edeka-Markt, Bäckereifiliale und Textil-Discounter entstehen.

Von Johannes Dorndorf