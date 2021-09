Gleidingen

In der Nacht zu Montag hat in Gleidingen noch mehr als der Keller eines Mehrparteienhauses gebrannt. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, wurde während des Löscheinsatzes an der Straße Am Hang auch ein Feuerwehrfahrzeug in Brand gesteckt. Der mutmaßliche Täter, ein 34-Jähriger, wurde auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

„Pöbeleien kennt man schon, aber so etwas ist unfassbar“, sagte der Einsatzleiter und Stadtbrandmeister Sebastian Osterwald nach der offiziellen Bekanntgabe des Sachverhaltes durch die Polizei. Etwa eine Dreiviertelstunde nach der Alarmierung, als der Kellerbrand bereits unter Kontrolle war und sich die Lage gerade beruhigte, hätten Kameraden die Flammen in dem Mannschaftswagen der Ortsfeuerwehr Gleidingen gesehen. Das Fahrzeug, mit dem nur Personal transportiert wird, habe etwas abseits der Einsatzstelle in dem verwinkelten Wohngebiet an einer Pferdewiese gestanden.

Feuerwehrleute packen mutmaßlichen Brandstifter

Als die Feuerwehrleute die Flammen in dem Innenraum des Einsatzfahrzeugs bemerkten, habe ein Mann unmittelbar daneben gestanden und versucht wegzulaufen, berichte Osterwald weiter. Er sei aber von Helfern rasch eingeholt und an der Flucht gehindert worden. Kurz darauf nahmen Polizeibeamte den mutmaßlichen Täter fest. „Das hat keine 30 Sekunden gedauert“, berichtet Osterwald. Die Polizei war schließlich ebenfalls wegen des Kellerbrandes vor Ort. Parallel dazu löschten Kameraden das im Bereich der Sitze brennende Auto. Die Feuerwehrleute hätten fassungslos und schockiert auf den Vorfall in Gleidingen reagiert, sagte Osterwald: „Das ist auch für uns nicht alltäglich, dass jemand unser Auto anzündet.“

Verdächtiger auf freien Fuß

Der Schaden an dem Feuerwehrauto beträgt bis zu 2000 Euro, teilte Polizeisprecher Michael Bertram mit. Anders als am Montag vermeldet, sei der mutmaßliche Brandstifter doch nicht in Polizeigewahrsam geblieben und einem Haftrichter vorgeführt worden. „Es lagen keine ausreichenden Haftgründe vor“, sagte Bertram. Der Verdächtige habe eine Meldeadresse und sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gekommen.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich der Polizei zufolge um einen 34-jährigen Gleidinger, der zwei Adressen in Laatzen hat, darunter auch in dem von dem Kellerbrand betroffenen Haus. Wie der Sprecher mit Verweis auf die Brandermittlung sagte, wurde das Feuer vorsätzlich gelegt. Schaden: etwa 15.000 Euro.

Im Keller des Hauses an der Gleidinger Straße Am Hang hat es nun schon zum zweiten Mal gebrannt. Auch die dazugehörige Garage ging schon einmal in Flammen auf – im November 2020. Quelle: Gerald Senft (Stadtfeuerwehr Laatzen)

Die Hauseigentümer hatten in der Brandnacht gegenüber der Feuerwehr mitgeteilt, dass bei ihnen derzeit nur vier Menschen wohnen. Nach Auskunft der Polizei besteht aber noch ein Mietverhältnis mit dem 34-jährigen Gleidinger – er wäre der fünfte Bewohner des Hauses. Gegen ihn wird nun erneut wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Im Oktober 2020 hatte in dem Haus schon einmal der Keller und einen Monat später die dazugehörige Garage in gebrannt. In beiden Fällen wurde gegen den Mann schon einmal ermittelt. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover mitteilte, wurden beide Verfahren aber mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. „Eine Täterschaft war nicht nachweisbar“, heißt es.

Der durch Brandstiftung beschädigte Mannschaftswagen der Gleidinger Ortsfeuerwehr ist vorerst nicht fahrbereit, teilte Stadtbrandmeister Osterwald mit. Immerhin: Die Einsatzfähigkeit der Wehr sei nicht gefährdet, da es sich um ein reines Transportfahrzeug handele – und Ende September werde das Nachfolgemodell erwartet.

Von Astrid Köhler