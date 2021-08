Laatzen-Mitte

Im H4-Hotel in Laatzen-Mitte ist am Dienstagmittag vermeintlich Chlorgas ausgetreten. Dutzende Feuerwehrleute wurde um 12.49 Uhr zu dem Gebäude an der Würzburger Straße gerufen, nachdem ein Melder in dem dortigen Hallenbad ausgelöst und Hoteltechniker auffälligen Gasgeruch im Untergeschoss wahrgenommen hatte. Das Gebäude, in dem sich zum Zeitpunkt des Alarms rund 150 Menschen befanden, wurde evakuiert. Verletzt wurde niemand – und nach einer knappen Stunde gab es Entwarnung.

Die für den Betrieb von Schwimmbädern nötige Chemikalie greift in konzentrierter Form die Atemwege an und darf auch nicht mit der Haut in Kontakt kommen. Schon wegen des Verdachts auf austretendes Chlorgas sei daher Gefahrgut-Alarm ausgelöst worden, erklärte Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Während sich die ersten Erkundungstrupps bereit machten, spezielle Schutzanzüge überstreiften und Sauerstoffgeräte anlegten, wurden weitere Kräfte aus Laatzen und Rethen sowie der Gefahrgutzug der Stadtfeuerwehr nachgeordert.

Die Evakuierung sei schnell und ruhig vonstatten gegangen, betonte Hoteldirektor Dirk Lennert. Rund 120 Gäste – darunter vereinzelt Familien mit Kleinkindern – und 30 Beschäftigte fanden sich an zwei Sammelpunkten auf der Vor- und Rückseite des Hotels ein. Sie sahen, wie die Helfer Schläuche ausrollten, Zelte und chemische Duschen für die mutmaßlich kontaminierten Einsatzkräfte in den Schutzanzügen errichteten und die Regenwasserschächte in der Straße abdichtete.

Feuerwehr ist wegen vorherigem Einsatz schnell vor Ort

Zu den Gruppen der Wartenden gehörten auch 25 Auszubildende der R+V Versicherung, die zu einem Seminar im Hotel waren. „Wir waren gerade beim Mittagessen, als der Alarm losging“, berichtete Seminarleiter Gero Schneider. Erstaunt zeigte sich der Dozent über die Geschwindigkeit, mit der die ersten Feuerwehrleute vor Ort waren. Dies habe keine fünf Minuten gedauert. Tatsächlich waren einige Helfer gerade auf dem Rückweg von einem Einsatz an der nahe gelegenen Marktstraße, wo in einer Wohnung Essen angebrannt war.

Während des Einsatzes beim Hotel sperrte die Polizei die Zufahrt von der Gutenberg- und Marktstraße zur Würzburger Straße ab. Der weitere Abschnitt bis zur Mergenthalerstraße war mit Feuerwehrfahrzeugen und Rettungswagen verstellt. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Verdacht auf Gasaustritt bestätigt sich nicht

Die Suche nach dem vermeintlichen Leck im H4 dauerte etwas mehr als eine Stunde. Parallel dazu nahmen die Helfer Luftmessungen im Gebäude vor. Diese seien allesamt negativ verlaufen, sagte Senft. Der Verdacht auf austretendes Gas bestätigte sich nicht. Gegen 13.45 Uhr konnte der Großteil des Hotels wieder freigegeben werden. Nur das Untergeschoss mit dem Hallenbad und Fitnessbereich blieb wegen eingehender Untersuchungen noch etwas länger gesperrt. Doch auch dort fanden sich keine Spuren giftiger Gase, sodass gegen 14 Uhr das komplette Gebäude wieder für die Nutzung freigegeben wurde.

„Die Techniker haben alles richtig gemacht“, betonte Feuerwehrsprecher Senft. Wer meint, Gas zu riechen, sollte sicherheitshalber immer die Feuerwehr rufen. Das Besondere an der Situation in dem Hotel sei außerdem gewesen, dass dort auch ein Melder im Untergeschoss angeschlagen hatte. Die Ursache dafür ließ sich am Dienstag nicht klären.

Von Astrid Köhler