Alt-Laatzen

Am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr ist die Ortsfeuerwehr Laatzen zu Mel’s Diner an der Hildesheimer Straße ausgerückt. Der Grund: Ein Kabelbrand in der Deckenverkleidung des Restaurants.

„Als die Kameraden an der Einsatzstelle eintrafen, war von außen eine Rauchentwicklung im Dachbereich zu erkennen, und die Beleuchtung hatte geflackert“, berichtete Feuerwehrsprecher Florian Paetz. Wie die Mitarbeiter den Helfern berichteten, hätten sie schon eine Weile erfolglos nach der Ursache des Brandgeruchs gesucht. Als sie dann die Zwischendecke öffneten, schlug ihnen Rauch entgegen und sie alarmierten die Feuerwehr.

In einer Zwischendecke hatte Dämmmaterial gebrannt und geraucht. Quelle: Stadtfeuerwehr Laatzen

Die Helfer brachten die Drehleiter in Stellung, um das Dach von oben zu untersuchen. „Ein Brandherd konnte aber nicht ohne Weiteres gefunden werden“, sagte Paetz. Schließlich entdeckten die Feuerwehrleute einen Schwelbrand in der Dämmung der Decke und löschten diesen mit einem Hochdrucklöscher. Um auszuschließen, dass sich der Brand ausgebreitet hatte, wurde das Dach von außen mit der Rettungssäge geöffnet, sowie innen die Dämmung entfernt.

Nachdem auch die Wärmebildkamera nichts Auffälliges mehr zeigte, rückte die Feuerwehr gegen 21.45 Uhr wieder ab.

Gebäude im Gewerbegebiet evakuiert

Bereits am Nachmittag um 13.30 Uhr waren die Feuerwehren Laatzen und Rethen wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Gewerbegebiet an der Krauss-Maffei-Straße im Einsatz. Die Hallengebäude dort wurde evakuiert, jedoch war keine Ursache für den Alarm festzustellen, sodass die Helfer nach kurzer Zeit wieder abrückten und die Beschäftigten an ihre Arbeitsplätze zurückkehren konnten.

Von Astrid Köhler