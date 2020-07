Die Ortsfeuerwehr Laatzen ist am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz ins Erich-Kästner-Schulzentrum gerufen worden. Dort hatte eine verschmorte Lampe im Klassenzimmer den Alarm ausgelöst. Der Unterricht musste vorübergehend unterbrochen werden. In der Nacht zu Mittwoch musste die Feuerwehr zudem einen Grasdorfer befreien, der mit den Beinen in einem Spezialbett festklemmte.