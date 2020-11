Rethen/Laatzen-Mitte

Die Laatzener Feuerwehr war am Montag gleich zweimal bei potenziellen Brandeinsätzen gefragt. Am Morgen, um kurz vor 8 Uhr, wurden die Helfer in den Wohnpark nach Rethen gerufen. Dort hatte Essensdampf die Brandmeldeanlage ausgelöst. Eine ähnliche Ursache gab es auch bei dem Einsatz gegen 13 Uhr in der Albert-Einstein-Schule ( AES). Dort hatte sich der Wasserdampf aus einem Dampfgarer, ein sogenannter Convectomat, auf den Melder gelegt und die Feuerwarnung ausgelöst.

Bereich in sieben Minuten geräumt

Der betreffende Gebäudebereich musste kurzzeitig evakuiert werden und war nach Angaben des Schulleiters Christian Augustin auch innerhalb von sieben Minuten geräumt. Wegen der aktuellen Corona-Situation besucht derzeit nur jeweils die Hälfte der Schülerinnen und Schüler die AES.

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Gerald Senft waren bei den beiden Einsätzen jeweils etwa 20 Feuerwehrleute vor Ort.

Von Astrid Köhler