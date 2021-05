Laatzen-Mitte

Brandalarm in der Seniorenresidenz: Die Ortsfeuerwehr Laatzen ist am Pfingstsonntag in die Einrichtung an der Mergenthaler Straße gerufen worden. Die dortige Meldeanlage hatte gegen 21 Uhr ausgelöst, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft mit. Die Ursache sei überhitztes Öl in einer Pfanne gewesen.

„Nach längerem Querlüften waren die Räume wieder rauchfrei“, sagte Senft. Die 14 Feuerwehrmitglieder, die mit drei Fahrzeugen herbeigeeilt waren, konnten ihren Einsatz anschließend beenden.

Von Andreas Zimmer