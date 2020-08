Laatzen

Der Notruf aus Rethen erreichte die Feuerwehr vergangenen Sonnabend um 8.15 Uhr. In einem Fischteich werde ein Mann vermisst. Er war mit Freunden schwimmen und plötzlich untergegangen. Fast 90 Helfer, darunter Taucher und Notärzte, sowie ein Rettungshubschrauber eilten zur Unglücksstelle. Doch trotz aller Anstrengung kam jede Hilfe zu spät. Der 32-jährige Litauer wurde erst am Nachmittag gefunden. Wie schon Ende Juli, als ein 56-Jähriger in der Leine ertrank, konnte die Feuerwehr nur noch seinen Leichnam bergen. Wie haben die Helfer den nervenaufreibenden Tag erlebt und wie gehen sie mit den Erlebnissen um?

Ortsbrandmeister verschafft sich einen Überblick

Der Laatzener Ortsbrandmeister Sven Wenger war am Sonnabend als Erster vor Ort. Als Einsatzleiter koordinierte er die Suche und nutzte die wenigen Minuten Vorsprung, ehe die übrigen Helfer mit der Ausrüstung eintrafen, um die Örtlichkeiten zu erkunden, eine Einlassstelle für das Rettungsboot zu finden und die nächsten Schritte zu durchdenken.„Sind die Taucher alarmiert? Wo kann der Hubschrauber landen?“ Die Zeit war äußerst knapp, die Anspannung groß. Und am Teich trafen immer mehr Helfer ein. Während Feuerwehrtrupps in Wathosen das Ufer durchkämmten, suchten andere vom Boot aus im trüben Wasser und mit einer an einer Drohne befestigten Wärmebildkamera nach dem Vermissten. Auch die aus der östlichen Region eintreffenden Feuerwehrtaucher gaben alles, um den Mann zu finden.

Stundenlang suchten ehrenamtliche Feuerwehrtaucher am vergangenen Sonnabend nach einem vermissten 32-Jährigen. Quelle: Gerald Senft (Archiv)

Aus Personensuche wird Leichensuche

Nach 45 Minuten und Rücksprache mit zwei Notärzten fiel die Entscheidung, so Wenger: „Aus der Personensuche wurde eine Leichensuche.“ Unter neuem Vorzeichen ging es weiter. Gegen 12.30 Uhr traf die Hundestaffel des DRK Region Hannover ein, und die Taucher verließen das Gewässer – wegen des Geruchs, wie Wenger erklärt. Zwei Hunde erschnüffelten schließlich nacheinander und unabhängig voneinander vom Boot aus die Stelle, an der der Gesuchte im Wasser lag. Als dort auch ein Sonargerät anschlug, kamen die Taucher und bargen den Leichnam: gegen 14 Uhr, fast sechs Stunden nach dem Unfall.

Vom Rettungsboot aus und auch mit einer Wärmebildkamera, die an einer Drohne (oben rechts im Bild) befestigt ist, suchten Feuerwehrleute vergangenen Woche in dem Rethener Fischteich nach dem untergegangenen Mann. Quelle: Gerald Senft (Archiv)

„Wir konnten ihn nicht retten, aber wir haben ihn rausgeholt“, sagt Wenger. Für die Angehörigen sei es zwar schrecklich, aber für die Feuerwehrleute den Umständen entsprechend ein Teilerfolg. Die Ungewissheit endet, ein Schlussstrich ist da. „Wir tun alles und unser Menschenmöglichstes, aber wir können nicht alle retten“, ergänzt Feuerwehrsprecher Gerald Senft, der bei der Bergung beider Wasserleichen dabei war. Bei jeder Jahresversammlung der Feuerwehr gebe es eine Zahl X mit Unfallopfern und Toten.

Arbeit im Inner Circle

Zwei Badeunfälle in kurzer Zeit seien ungewöhnlich, sagt Senft, aber im Kern unterschieden sich die Einsätze für die Feuerwehr nicht so sehr wie von anderen mit Vermissten und Toten. Klar ist: Nicht alle Helfer müssen immer alles tun und sehen. Wer noch nicht so lange bei der Feuerwehr ist, wird langsam an die ehrenamtliche Arbeit herangeführt, und auch sonst kann jeder immer sagen, wenn ihm etwas zu nahe geht oder er Bedenken hat. „Das ist vollkommen in Ordnung und wird nicht kommentiert“, betont Wenger. Zumal sich immer genug Freiwillige finden für die Arbeit im sogenannten Inner Circle. So heißt der personell stark reduzierte Bereich, in dem maximal zehn Helfer – Ärzte und Feuerwehrleute – direkt mit dem Verletzten arbeiten oder wie bei der Bergung der Wasserleiche mit anpacken. Auch außerhalb dieser Gruppe gebe es noch genug zu tun. „Jeder wird gebraucht“, so Senft, etwa für die Materialbeschaffung, an den Funkgeräten oder für Schreibarbeiten.

Die Vermisstensuche und Leichenbergung dauerte am Sonnabend fast sechs Stunden. Insgesamt waren fast 90 Einsatzkräfte beteiligt. Quelle: Gerald Senft (Archiv)

Retter brauchen Abstand

Alleingelassen werde bei der Feuerwehr niemand, so Senft und Wenger. Nach Einsätzen und erst recht nach schweren setzen sich die Ehrenamtlichen normalerweise zusammen. „Wir reden miteinander, und jeder kann noch mal seine Eindrücke schildern“, sagt Wenger. Zum Glück würden die Feuerwehrleute die Opfer in der Regel nicht kennen. So sei ein professioneller Abstand möglich, wie ihn Retter bräuchten. Und wenn es doch einmal Helfern zu viel werde, gebe es weitere Gespräche, die Möglichkeit einen Seelsorger zu Rate zu ziehen oder einen Betreuer der Feuerwehr-Unfallkasse.

Am vergangenen Sonnabend setzten sich die Helfer bei einem Glas Cola in den Hof der Feuerwache, um das Erlebte zu reflektieren. Dann ging es nach Hause ins Wochenende und zu den Familien. Kraft tanken für den nächsten Einsatz.

Von Astrid Köhler