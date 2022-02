Laatzen-Mitte

Liegen im Bereich rund um die Robert-Koch-Straße in Laatzen-Mitte Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg? Bei der Auswertung von Luftbildern sind unter der Wohnscheibe am Marktplatz und am Leine-Center drei Blindgängerverdachtspunkte entdeckt worden. Das Problem: Alle drei Punkte liegen unter Gebäuden. Seit einigen Tagen sondiert eine Spezialfirma deshalb das Gelände.

„Einer der Verdachtspunkte liegt direkt unter dem Hochhaus am Marktplatz 3“, berichtet Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Weitere Luftbildaufnahmen weisen auf zwei potenzielle Blindgänger unter dem Parkhaus an der Pettenkoferstraße sowie unter der ehemaligen Filiale des Bekleidungsgeschäftes Adler im Solitär des Leine-Centers hin. Dass nun sondiert werden muss, hängt mit den anstehenden Bauarbeiten im Stadtzentrum zusammen: Die Stadt plant ihren Rathausneubau auf dem Marktplatz, das Immobilienunternehmen LEG will die Wohnscheibe sanieren, und neben dem Stadthaus hat der Bau des neuen Nachbarschaftshauses begonnen.

Evakuierung nach Größe des Bombenfunds

„Bei einer geplanten Bautätigkeit muss eine Kampfmittelfreigabe vorliegen“, sagt Marc Schultze vom Team Ordnung und Sicherheit der Stadt Laatzen, der für die Kampfmittelräumung behördlich zuständig ist. Bei einem bestätigten Fund müsse je nach Größe des Blindgängers ein Bereich von 500 bis 1500 Metern rund um die Einschlagstelle evakuiert werden. Bei der dichten Besiedlung in Laatzen-Mitte wären das vermutlich mehrere Tausend Menschen, dazu kämen Pflegeheime und eventuell auch das Klinikum Agnes Karll.

Truppführer André Peikow von der Kampfmittelbergungsfirma KMB lässt die Sonde im Sondenschutzrohr sechs Meter tief in die Erde gleiten. Marc Schultze vom Team Ordnung und Sicherheit der Stadt Laatzen beobachtet die Sondierung. Quelle: Daniel Junker

Seit mehreren Wochen suchen Mitarbeiter einer Spezialfirma die drei Bereiche rund um die Robert-Koch-Straße nach Bomben ab – und die Arbeiten gestalten sich ziemlich aufwendig. Vom Keller aus mussten die Mitarbeiter durch das Fundament der Wohnscheibe hindurch sechs Meter in die Tiefe bohren. Unter der Durchfahrt der Wohnscheibe wurde sogar die Oberfläche der Straße entfernt und eine ein Meter tiefe Grube ausgehoben. In dieser Tiefe läuft das rund 1,5 Meter dicke Betonfundament der Hochhäuser unter der Robert-Koch-Straße hindurch.

Sonde gleitet in Schutzrohr

„Es war damals einfacher, das Fundament in einem Stück herzustellen“, sagt André Peikow von der Kampfmittelbergungsfirma KMB, der die Sondierung in Laatzen-Mitte leitet. „Wir legen die Platte frei und bohren mit einer 120 Millimeter dicken Bohrkernkrone vibrationsarm und drucklos durch den Beton hindurch.“ In die Löcher setzen die KMB-Mitarbeiter Philip Radau und Kacper Bronk mithilfe eines Kleinbaggers Schutzrohre ein. Darin lässt Peikow kurz darauf eine Sonde hinunter in die Tiefe, die auf metallische Gegenstände reagiert.

„Die Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg bestehen aus einem drei bis vier Zentimeter dicken Stahlmantel und dringen beim Abwurf bis zu sechs Meter tief in die Erde ein“, sagt der Experte. Für die Sondierung müssen die KMB-Mitarbeiter deshalb genauso tiefe Löcher bohren. „Um das Zentrum herum bohren wir 36 weitere Bohrlöcher im Abstand von je 1,5 Metern“, sagt Peikow. „Die Bombe kann mit der Zeit unter der Erde wandern.“ Deshalb müsse in einem vorgeschrieben Radius und einem konkreten Muster rund um den Verdachtspunkt herum sondiert werden.

Zur Galerie Mitarbeiter einer Kampfmittelbergungsfirma sondieren Verdachtspunkte unter der Wohnscheibe am Marktplatz, unter dem Parkhaus an der Pettenkoferstraße sowie unter dem Solitär des Leine-Centers.

„Der Bohrer arbeitet drucklos und zieht sich selbst in die Tiefe. Man merkt sofort, wenn er auf ein Hindernis stößt“, sagt Peikow. Je nach Material verhalte sich der Bohrer anders. „Bei Beton gibt es ein knirschendes Geräusch, bei Stahl hört man gar nichts“, weiß der Truppführer. In jedes Bohrloch wird danach ein Schutzrohr eingelassen, in dem die Sonde in die Tiefe rutscht. „Die Sonde misst in einem Radius von 75 Zentimetern magnetische Anomalien. Anhand der Ergebnisse kann ich ganz genau bestimmen, in welcher Tiefe und in welcher Lage sich der Blindgänger befindet.“

23 Löcher in Fundament

Um den Verdachtspunkt unter der Wohnscheibe zu untersuchen, haben Radau, Bronk und Peikow vom Keller eines der Hochhäuser aus 23 Löcher durch das Fundament gebohrt. Die restlichen Sondierungen erfolgten von der Robert-Koch-Straße aus. „Wenn wir fertig sind, werden die Schutzrohre wieder rausgenommen und die Löcher mit dem Bohrgut verfüllt.“

Die Bohrungen erfolgen in einem Abstand von jeweils 1,5 Metern nach einem festgelegten Muster. Quelle: Daniel Junker

In den vergangenen Wochen hatten sich die Mitarbeiter bereits durch das Fundament der Tiefgarage an der Kreuzung Robert-Koch-Straße/Pettenkoferstraße gebohrt. Der dritte Verdachtspunkt befindet sich direkt unter dem kleinen Solitärgebäude des Leine-Centers, in dem bis 2021 der Modemarkt Adler untergebracht war. Im Januar hatten Radau, Bronk und Peikow direkt vor den ehemaligen Kassen in die Tiefe gebohrt – und sich dabei auch durch die Fliesen und Teppiche der Filiale hindurchgearbeitet. „Wegen der Vibrationen mussten dafür die Alarmanlagen der Geldautomaten der benachbarten Targo-Bank ausgeschaltet werden“, berichtet Peikow.

Die Kampfmittelbergungsfirma hat sogar direkt vor den ehemaligen Kassen im mittlerweile leerstehenden Ladengeschäft der Modekette Adler sondiert. Quelle: Daniel Junker

Die drei aktuellen Blindgängerverdachtspunkte waren bei neueren Luftbildauswertungen aufgefallen. „Die Alliierten haben ihre Bombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg recht genau anhand von Fotos dokumentiert“, sagt Marc Schultze vom Team Ordnung. „Das Land Niedersachsen kauft von den Alliierten weiterhin Luftbilder und wertet sie aus.“ Zudem würden die Auswertungen dank besserer Technik immer genauer.

Freigabe erteilt

Für die Verdachtspunkte unter dem Parkhaus und unter dem Solitär des Leine-Centers hat die Firma KMB die Freigabe bereits erteilt. Für den Bereich der Robert-Koch-Straße inklusive Wohnscheibe steht sie noch aus. „Ich gehe aber davon aus, dass wir dort ebenfalls eine Freigabe erteilen können“, sagt Peikow. Die Sondierungen seien seit Freitag abgeschlossen, die Ergebnisse müssten nun noch ausgewertet werden.

Für die Wiederherstellung der Straße und des Gehwegs wird die Straßensperrung zwischen Marktplatz und Robert-Koch-Straße bis voraussichtlich Freitag, 4. März, verlängert. Die voraussichtlichen Kosten für die Sondierung belaufen sich auf etwa 50.000 Euro. Darin enthalten ist auch die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands.

Von Daniel Junker