Laatzen-Mitte

Eine völlig zerstörte Küche, eine bis auf Weiteres nicht bewohnbare Wohnung und wohl mindestens 50.000 Euro Schaden: Das ist das Ergebnis eines Brandes im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Otto-Hahn-Straße in der Nacht zu Sonnabend. Glücklicherweise wurde in dem 24-Parteien-Haus niemand verletzt, das Feuer konnte schnell gelöscht und auch drei Haustiere rechtzeitig gerettet werden. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt.

Nach Informationen der Feuerwehr bemerkte die 63-jährige Bewohnerin das Feuer um kurz vor Mitternacht, als sie sich noch etwas zu Essen kochen wollte und gerade mit ihrer Tochter telefonierte. Die Bewohnerin versuchte noch, den Brand selbst zu löschen – was aber scheiterte, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Unterdessen piepten die Heimrauchmelder schon laut, sodass viele Bewohner des Hauses auf das Feuer aufmerksam wurden und das Gebäude verlassen konnten. Die Polizei klingelte darüber hinaus an den Türen.

Bewohner aus dem Schlaf geklingelt

Als die um 23.48 Uhr alarmierte Ortsfeuerwehr in der Wohnstraße am Mastbruchholz eintraf, stand die Küche im dritten Obergeschoss des Hauses bereits lichterloh in Flammen. Viele der teilweise aus dem Schlaf geklingelten und nur mit T-Shirt und Jogginghose bekleideten Bewohner verfolgten die weiteren Arbeiten.

Die Helfer verlegten eine Schlauchleitung durch das Treppenhaus und den außenliegenden Flur, den Laubengang. Dann begann ein Trupp mit Atemschutzmasken mit den Löscharbeiten. Schon wenig später, um 0.19 Uhr, meldeten die Einsatzkräfte „Feuer aus“. Vom Korb der Drehleiter aus kontrollierten die Helfer mit einer Wärmebildkamera die Wohnung und weitere Gebäudeteile auf mögliche Glutnester. Die Haustiere der 63-Jährigen, zwei Katzen und ein Chinchilla, wurden wenig später in die Tierärztliche Hochschule gebracht.

Gerettet: Die drei Haustiere der Bewohnerin – zwei Katzen und ein Chinchilla. Quelle: Gerald Senft

Geborstene Fensterscheiben

Aufgrund der großen Hitze und des großen Drucks waren zwischenzeitlich mehrere Fensterscheiben geborsten. Außerdem musste die Haustür gewaltsam geöffnet werden. Wegen des starken Rauchs setzte die Feuerwehr einen Hochleistungslüfter in der Wohnung ein. Dennoch hätten sich Ruß und Rauch auf der Einrichtung niedergeschlagen. Im Gegensatz zu ihren Nachbarn konnte die 63-Jährige nicht in ihre Wohnung zurückkehren.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei begann noch in der Nacht mit den Ermittlungen. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Nach vorsichtigen Schätzungen der Polizei summiert sich der Schaden in der Wohnung und an dem Gebäude auf 50.000 Euro.

Von Astrid Köhler