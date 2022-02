Ein Autofahrer hatte in Laatzen an der Eichstraße einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine Flasche Öl ist auf dem Straßenbelag ausgelaufen, weil der Mann diese auf seinem Autodach vergessen hatte.

