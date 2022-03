Mareike Fruth, geschätzt zwei Millionen Ukrainer sind auf der Flucht. Wie blicken Sie aus Sicht des Flüchtlingsnetzwerkes Laatzen auf die aktuelle Lage?

Gott sei Dank gibt es großes ehrenamtliches Engagement. Die ersten Familien mit Kindern sind schon da, die meisten aber noch unterwegs.

Was brauchen Kriegsflüchtlinge als Erstes?

Die Menschen wollen erst einmal ankommen, so wie die neunköpfige Familie, die in Rethen von der Kirchengemeinde aufgenommen und im Gemeindehaus untergebracht wurde. Auch Vernetzung ist wichtig. Gerade hatte ich jemanden am Telefon, der über die ukrainische Gemeinde eine Frau mit Kind aufnimmt und nach Treffmöglichkeit für Ukrainer fragte.

Erinnerungen an 2015/2016 werden wach. Was ist jetzt anders als damals?

In Syrien gab es schon seit Jahren Unfrieden, der dann eskalierte. Die Ukraine traf der Krieg ganz unverhofft. Wenn ich höre, dass viele Menschen im Urlaub festsitzen ... Damals machten sich auch oft Männer auf den Weg mit der Hoffnung, dass die Familie nachgeholt werden könnte. Jetzt ist es andersherum. Es kommen überwiegend Frauen mit Kindern, und die Männer kämpfen.

Was ist noch anders?

Auch können alle überhaupt nicht einschätzen, wie lange der Krieg geht. Die Ukrainer hoffen alle, zeitnah zurückkehren zu können. Die Syrer hatten einen anderen Status. Bei ihnen war klar, dass es länger dauert und alle schnell Deutsch lernen und Arbeit finden. Auf der anderen Seite sind jetzt die Strukturen und Abläufe vertraut. Die Stadt agiert viel sortierter, und auch sonst wurde viel gelernt.

Was läuft jetzt besser als damals?

Zum Beispiel dass Geflüchtete öffentliche Verkehrsmittel kostenlos nutzen können. Die Menschen sind in Not und müssen problemlos von A nach B kommen. Wer drei Kinder hat und Windeln kaufen muss, sollte einfach einsteigen können, als sich eine Stunde mit dem jeweiligen Tarifsystem zu beschäftigen.

Was ist jetzt ähnlich zur Situation damals?

Die Hilfsbereitschaft. Viele, die sich zuletzt aus dem Netzwerk verabschiedet haben, sind zurück. Und auch neue sind dazugekommen.

Turnhallensperrungen, die eigentlich verhindert werden sollten, sind gleichwohl wieder nötig. Am Donnerstag wurden kurzfristig 200 Betten in der Halle der Albert-Einstein-Schule aufgebaut. Was denken Sie darüber?

Natürlich müssen schnell Lösungen her. Aber in so einer Turnhalle hat man kaum oder gar keine Privatsphäre. Da ist eine Messehalle mit Zelten natürlich wesentlich besser.

Wie viele Helfer haben sich schon beim Netzwerk gemeldet?

Stand Freitagmittag sind es 50, die sofort loslegen wollen als Übersetzer und anderweitig. Große Hilfsbereitschaft gibt es auch bei den syrischstämmigen Laatzenern, die selbst geflüchtet sind.

Das ist Mareike Fruth Mit Laatzen ist die 48-jährige Mareike Fruth bestens vertraut. Sie ist in Alt-Laatzen aufgewachsen und hat zunächst die Erich-Kästner-Realschule besucht, eh sie ihr Abitur ablegte. An der Evangelischen Fachhochschule in Hannover hat sie Religionspädagogik studiert und als Diakonin in Hameln, Neustadt und Hannover gearbeitet. Bevor Fruth die Koordination des 2015 gegründeten Flüchtlingsnetzwerks übernahm, arbeitete sie im Bereich Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit für den Kirchenkreis Laatzen-Springe.

Was wird aus Sicht des Netzwerks für die Menschen benötigt?

Das wissen wir noch nicht so genau, weil die meisten noch unterwegs sind. Wir brauchen aber bestimmt bald Leute, die Angebote für Kinder oder Mütter machen oder als Übersetzer helfen. Wichtig: Alle, die sich melden, werden aufgenommen. Und demnächst wollen wir zu einem ersten Treffen einladen.

Haben Sie einen Wunsch für die nach Laatzen Flüchtenden – außer dem, dass der Krieg schnellmöglich endet?

Dass sie hier erst mal an- und zur Ruhe kommen. Alle haben Angst um ihre Familienangehörigen und Daheimgebliebenen. Da möchte man nicht hier auch noch Angst um sich selbst und die Kinder haben. Sich willkommen fühlen und nicht allein mit der Angst sein – da können wir Laatzener und Laatzenerinnen helfen und unterstützen.