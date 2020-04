Laatzen

Nicht nur in Pflegeheimen herrscht derzeit ein Besuchsverbot, auch die Flüchtlingsunterkünfte dürfen seit dem 13. März aufgrund der Corona-Krise von externen Personen nicht betreten werden. „In den städtischen Gemeinschaftsunterkünften dürfen sich nur noch Personen aufhalten, die dort zur Unterbringung zugewiesen wurden“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Auch die ehrenamtlichen Unterstützer haben seitdem keinen Zutritt mehr. „Darüber hinaus wurden die Gemeinschaftsräume und Spielplätze für die Nutzung gesperrt.“ Die gemeinsame Freizeitgestaltung sowie andere Angebote wurden ausgesetzt und fänden nicht mehr statt.

Mehr Reinigung , weniger Zimmerkontrollen

Die Betreiber seien angewiesen worden, die sozialen Beratungen für die Bewohner so anzupassen, dass Mindestabstände eingehalten und enge persönliche Kontakte in geschlossenen Räumen möglichst vermieden werden. „Grundsätzlich läuft die soziale Beratung in den Heimen aber weiter, notfalls auch telefonisch“, so Brinkmann. „Die Hygienemaßnahmen und Reinigungsintervalle der gemeinschaftlich genutzten Flächen wurden erhöht.“ Turnusmäßige Zimmerkontrollen gebe es derzeit nur in Einzelfällen, um die Mitarbeiter der Betreiber zu schützen und die Funktionsfähigkeit der Einrichtungen aufrechtzuerhalten.

Im ehemaligen Hotel Sleep an der Rotdornallee in Ingeln-Oesselse hat die Stadt fünf Wohnungen für Flüchtlinge eingerichtet. Quelle: Astrid Köhler

Die Gemeinschaftsunterkünfte an der Pestalozzistraße in Laatzen-Mitte und an der Rotdornallee in Oesselse betreibt die Stadt selbst. Die Bewohner seien durch persönliche Ansprache, Aushänge und mehrsprachige Informationsschreiben über Hygienemaßnahmen sowie die Regelungen der geltenden Allgemeinverfügungen, zu denen auch das Besuchsverbot gehört, informiert worden. An der Pestalozzistraße gibt es 13 von außen begehbare Wohneinheiten für maximal 68 Bewohner, im ehemaligen Hotel Sleep an der Rotdornallee hat die Stadt fünf voneinander getrennte Wohnungen eingerichtet. Die Unterkunft an der Gutenbergstraße in Laatzen-Mitte steht mittlerweile leer. Sie ist zum 1. April auch offiziell als Unterkunft geschlossen worden. Danach soll sie zum zweiten Rathaus umgebaut werden.

Die Flüchtlingsunterkunft im städtischen Bürohaus an der Gutenbergstraße (im Vordergrund ist der bisherige Eingang zu sehen), in der in Spitzenzeiten bis zu 240 Männer lebten, ist seit dem 1. April geschlossen. Quelle: Astrid Köhler

Betreiber bekommen Anweisungen für den Ernstfall

Mit den Betreibern der beiden Gemeinschaftsunterkünfte in Rethen und Gleidingen stehe die Stadt in engem Austausch. Gemeinsam würden derzeit Vorbereitungen für den Fall einer möglichen Quarantäne in den Einrichtungen getroffen. „Handlungsanweisungen für einen möglichen Verdachtsfall oder einen positiven Befund von Covid-19 wurden an die Betreiber herausgegeben“, sagt Brinkmann.

Die Betreiber der Wohnheime nähmen ihre Verantwortung sowohl zum Schutz der Bewohner als auch der eigenen Mitarbeiter sehr ernst. „Sie verfügen über Erfahrung im Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und über geschultes Fachpersonal“, betont Brinkmann. Der Kontakt mit der Stadt sei sehr gut. „Personelle Engpässe gibt es derzeit seitens der Betreiber und des zuständigen Teams der Stadt Laatzen nicht.“

Die Gleidinger Flüchtlingsunterkunft an der Hildesheimer Straße 564 wurde in dem früheren Hotel 64 eingerichtet. Quelle: Astrid Köhler

Besuchsverbot wird streng kontrolliert

Das Besuchsverbot werde in der Gleidinger Unterkunft – dem früheren Hotel 64 – strikt kontrolliert, sagt Einrichtungsleiterin Elvira Hendricks. „Wir schicken Besucher konsequent weg, es kommen allerdings auch wesentlich weniger.“ In den ersten Tagen hätten die Bewohner auf die Anordnung traurig reagiert. „Es ist aber eine hohe Akzeptanz und ein großes Bewusstsein über die derzeitige Situation vorhanden. Die meisten sehen ein, dass es gerade nicht anders geht.“

Auch innerhalb des Gebäudes müssen sich die derzeit 35 Bewohner trotz zweier Gemeinschaftsküchen bestmöglich aus dem Weg gehen. Was zunächst schwierig klinge, funktioniere in der Praxis aber recht gut, versichert Hendricks. „Es ist erstaunlich, wie die Bewohner das regeln. Sie sprechen sich untereinander ab, so dass jeweils nur eine Person die Küche nutzt.“ Viele Flüchtlinge seien mittlerweile berufstätig, „manche arbeiten tagsüber, andere im Schichtdienst.“ Dies würde die Nutzung der Küche zeitlich entzerren.

Kommunikation ist problemlos möglich

Der Betreiber Fair Facility Management informiere mit einem „regelmäßigen Corona-Update“ über die derzeitigen Regelungen und Einschränkungen. Heimleitung, Hausmeister und der Sicherheitsdienst würden die Bewohner aber freilich auch persönlich ansprechen. „Die Kommunikation ist relativ problemlos möglich, der überwiegende Anteil spricht mittlerweile gut Deutsch“, so Hendricks. Der Hausmeister könne komplexe Zusammenhänge zudem auch auf Kurdisch und Syrisch erklären.

Die beiden Gemeinschaftsräume würden generell nur noch vereinzelt genutzt. „In der Anfangsphase waren diese Räume sehr wichtig. Mittlerweile haben die Bewohner aber viele soziale Kontakte nach außen.“ Beim Essen in den Räumen hielten die Bewohner genügend Abstand zueinander. Da jede Wohneinheit mit einem Einzelbad ausgestattet ist, sei die Situation in dieser Hinsicht sehr entspannt.

Bewohner verhalten sich vorbildlich

Hendricks gibt zu, dass sie aufgrund der Situation zunächst selbst in Sorge gewesen sei. „Ich bin über 60 und gehöre demnach zur Risikogruppe. Die Bewohner verhalten sich aber sehr vorbildlich. Ich bin begeistert, wie gut das läuft.“ Zudem desinfiziere der Hausmeister viermal am Tag sämtliche Türklinken und Lichtschalter, und auch die Küche werde regelmäßig gereinigt.

Engpässe bei Desinfektionsmitteln und Haushaltsmitteln gebe es in der Unterkunft bislang nicht. „Wir haben sogar Toilettenpapier“, sagt Hendricks lachend. Für den privaten Gebrauch würden sich die Bewohner ihre Hygieneartikel selbst besorgen. „Das klappt auch problemlos, und falls doch mal etwas fehlt, können wir aushelfen.“

„Die meisten bleiben von sich aus im Haus“

Auch in der von European Homecare betriebenen Gemeinschaftsunterkunft in Rethen dürfen Besucher nicht mehr ins Haus, „unsere beiden Gesellschaftsräume sowie der Spielplatz auf dem Gelände sind zurzeit gesperrt“, berichtet Heimleiter Robin Rühling. „Wir haben mehrsprachige Aushänge angebracht und sensibilisieren die Bewohner auch mündlich. 99 Prozent von ihnen haben Verständnis für die derzeitigen Einschränkungen.“ Die meisten Bewohner hätten im Alltag auch außerhalb der Unterkunft soziale Kontakte, „trotzdem bleiben die meisten jetzt von sich aus im Haus“.

In allen 29 Wohnbereichen, in denen jeweils zwischen einer und acht Personen leben, sind Küchen und sanitäre Einrichtungen vorhanden. Dementsprechend seien die derzeit 81 Bewohner nicht auf die Gemeinschaftsräume angewiesen und könnten sich aus dem Weg gehen. „Wir weisen mit Hinweisschildern auch auf den Mindestabstand von 1,50 Metern hin“, sagt Rühling. Vor dem Bürobereich seien entsprechende Markierungen angebracht worden. „Desinfektionsmittel stehen dort ebenfalls bereit.“ Mitarbeiter, die zu den Risikogruppen gehören, habe der Betreiber bei Lohnfortzahlung freigestellt.

Die Hauptverwaltung von European Homecare habe eine spezielle Covid-19-Arbeitsgruppe eingerichtet, die Handlungsanweisungen und Gefährdungseinschätzungen erstellt und an ihre örtlichen Einrichtungen weiterleitet, berichtet Rühling. Die Handlungsleitlinien seien mit der Stadt Laatzen abgestimmt und orientierten sich an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts.

Bundesweit hätten die Betreiber weiterhin mit unterschiedlichen Vorgaben zu kämpfen, sagt European-Homecare-Unternehmenssprecher Thomas Hüser. „Wir betreiben 120 Einrichtungen in zehn Bundesländern, und in fast jedem Bundesland gibt es nicht übereinstimmende Regelungen.“ Dementsprechend müssten sich die Betreiber mit einer Vielzahl von Informationen und Vorgaben auseinandersetzen, die von den örtlichen Einrichtungen beachtet und umgesetzt werden.

Flüchtlinge wollen für Ehrenamtliche einkaufen Geschlossen ist auch das Büro des Laatzener Netzwerks für Flüchtlinge. Die Mitarbeiter sind nur per Telefon sowie per E-Mail auf Deutsch, Englisch, Arabisch und Kurdisch erreichbar. „Wir halten aber die Ohren offen und schauen, ob es irgendwo Probleme gibt“, sagt Koordinatorin Mareike Fruth. Anfragen von Flüchtlingen gebe es derzeit kaum – auch nicht für den Einsatz von Dolmetschern. „Die Flüchtlinge bleiben fast alle zu Hause“, hat Fruth bemerkt. Wie die Einheimischen hätten auch viele Geflüchtete Angst vor dem Virus. Für Familien ist das Versammlungsverbot besonders hart. „Treffen finden gerade nicht statt.“ Dabei seien diese bei arabischen Familien ein zentraler Bestandteil des Zusammenlebens. „Für diese Familien ist die jetzige Situation besonders schlimm.“ Das Netzwerk stünde insbesondere über die Sozialen Medien mit den Flüchtlingen in Kontakt. „ Facebook ist bei vielen immer noch das zentrale Kommunikationsmittel“, so Fruth. Die Geflüchteten seien gut untereinander vernetzt, viele stünden per Facebook auch mit dem Netzwerk für Flüchtlinge in Verbindung. „Wir teilen dort Informationen, die wir von der Region Hannover bekommen.“ Gerade erst habe die Region zum Beispiel eine Zeichnung veröffentlicht, die das Kontaktverbot auf einfache Weise erklärt. „Wir geben das über Facebook an die Flüchtlinge weiter.“ Zudem seien auch die Bundesfreiwilligen Yusuf Mohammad und Ghandi Khalaf mit den Flüchtlingen im Austausch und würden Informationen fleißig in verschiedenen Sprachen teilen. Die Hilfe läuft mittlerweile sogar in entgegengesetzter Richtung. „Viele Flüchtlinge haben ihre Hilfe angeboten und wollen für die älteren Ehrenamtlichen aus dem Netzwerk einkaufen gehen“, sagt Fruth. Die Idee für dieses Engagement sei von Mohammad und Khalaf ausgegangen. Da sich die Flüchtlinge und die Ehrenamtlichen mittlerweile gut kennen, gebe es untereinander ein vertrauensvolles Verhältnis. „Die Ehrenamtlichen haben ihnen geholfen, jetzt wollen sie ihnen etwas zurückgeben.“ dj

Von Daniel Junker