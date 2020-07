Laatzen-Mitte

Das Bild vom Kapitän, der als Letzter das sinkende Schiff verlässt, mag übertrieben klingen, und doch passt es zu Heinz Stock und der Förderschule Am Kiefernweg. Seit 2007 leitet der studierte Pädagoge die Einrichtung mit dem Förderschwerpunkt Lernen, die einige Jahre später per Landtagsbeschluss zum Auslaufmodell erklärt wurde. Von den zu Hochzeiten 22 Lehrkräften und 110 Erst- bis Zehntklässlern sind zuletzt nur noch eine Handvoll übrig geblieben. Alle anderen unterrichten und lernen bereits an Regel- und anderen Förderschulen. Kurz vor dem Aus in Laatzen und dem Abriss der Gebäude hat unsere Redakteurin Astrid Köhler den Rektor und angehenden Pensionär getroffen.

Herr Stock, mit welchen Gefühlen gehen Sie dieser Tage in die Schule?

Auf der einen Seite freue ich mich jeden Morgen auf die wenigen Kolleginnen und Schüler, auf der anderen Seite sehe ich, wie sich die Schule verändert und leert. Sie ist nicht mehr die, die ich seit 2007 mitgestaltet habe. Das macht mich eher traurig – aber auch den Abschied leichter. Es ist vorbei, unabhängig von mir.

Bis Ende Juli wollen Feuerwehr und Polizei noch Übungen in der Förderschulen abhalten, danach ist sie frei für den Abriss. An dieser Stelle soll die Erweiterung der Albert-Einstein-Schule entstehen.

Die Förderschulen Lernen im Land abzuschaffen und ganz auf Inklusion zu setzen war seinerzeit eine im Landtag sehr knappe und in der Gesellschaft umstrittene Entscheidung. Wie bewerten Sie diese heute?

Unterm Strich ist es eher gut, dass die Förderschule abgeschafft wird. Es müssen aber mehr Anstrengungen unternommen werden, um Inklusion wirklich zu gewährleisten und schwache Schüler besser zu fördern.

Können Sie das genauer erklären?

Inklusion bietet Kindern Chancen, eine bessere Mischung und Anregungen aus der Peer Group. Da die Inklusion aber noch nicht überall funktioniert, weil die räumlichen Kapazitäten, Zeit und das Wissen fehlen und unser Schulsystem auf eine viel zu frühe Trennung der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet ist, sind manche Kinder an der Förderschule besser aufgehoben. Der Verbleib dort ist oft ein Armutsproblem, weil die Eltern häufig nicht die finanziellen Mittel haben, ihre Kinder zu unterstützten. Ich wünsche mir, dass Förderschüler nicht abgeschoben werden.

Die letzten Jahrgänge der Neunt- und Zehntklässler haben ihre Zeugnisse bereits erhalten. Was wird aus den verbliebenen Achtklässlern?

Es gibt noch acht Achtklässler. Vier von ihnen besuchen nach den Sommerferien die Erich-Kästner-Oberschule. Die anderen vier wollen an einer Förderschule bleiben und künftig die Albert-Schweitzer-Schule in Sarstedt besuchen. Wir klären gerade noch die Formalitäten mit dem Kostenträger wegen der Schülerbeförderung.

Zusammenarbeit der Schulen hat noch Luft nach oben

Die Förderschule Am Kiefernweg hat sich stets offen gezeigt und früh mit den Laatzener Schulen kooperiert, auch personell. Wie zufrieden sind Sie mit dem bis jetzt Erreichten?

Die Zusammenarbeit zwischen Förderschullehrkräften und den Lehrerinnen und Lehrern der anderen Schulformen hat sich in den vergangenen Jahren verbessert, aber es gibt noch deutlich Luft nach oben. Außerdem gibt es auch zwischen den Schulen noch Unterschiede, was den Einsatz und die Anerkennung der jeweils anderen betrifft. Das Thema Inklusion wird die Schulen noch einige Jahre beschäftigen, bevor es eine Selbstverständlichkeit wird.

Auf dem Schulhof stehen schon die ersten Bagger. Bald wird Ihre einstige Wirkungsstätte nur noch in Bildern und gedanklich existieren, denn das Gebäude weicht einem Erweiterungsbau der Albert-Einstein-Schule. Woran werden Sie sich erinnern?

An eine richtig lebendige Schule mit gutem Schülerrat, Elternvorstand, mit tollen Kollegen – in den vergangenen Jahren waren es nur noch Kolleginnen –, Schülerfirma und schönen Feiern. Ich denke auch gern an die Lesementoren, die Kooperation mit dem Handwerkerdienst und den Schulgarten. Ich habe Laatzen schätzen gelernt und gehe ungern.

Der Schulgarten weicht wie das übrige Gelände und Gebäude einem Erweiterungsbau für die Albert-Einstein-Schule. Quelle: Astrid Köhler

Sie haben in Ihrem Berufsleben Hunderte Schüler unterrichtet und auf das Leben nach der Schule vorbereitet. Was war Ihnen dabei wichtig?

Dass die Schüler eine Berufsperspektive entwickeln und Toleranz lernen. Toleranz und Respekt, wie wir sie auch bei den multireligiösen Feiern in der Schule geübt haben. Das ist der rote Faden. Und ich habe immer gesagt: Seid stolz auf das, was ihr erreicht habt und denkt daran, ihr müsst immer weiter lernen. Das ist auch für mich wichtig.

Wie schauen Sie persönlich in die Zukunft? Was werden Sie als 66-jähriger Pensionär tun?

Ich habe mal eine Zeit lang überlegt, als Bufdi (Bundesfreiwilliger, Anm. der Red.) nach Argentinien zu gehen. Das kann man noch mit 90 Jahren machen und ist für mich nicht aus der Welt, wenn es auch nicht Argentinien wird. Erstmal will ich aber zur Ruhe kommen, Fahrrad fahren und es genießen, nicht mehr um 4.55 Uhr den Wecker stellen zu müssen, um früh in der Schule zu sein. Vielleicht gehe ich irgendwann noch mal an die Uni zum Seniorenstudium. Ich habe Geschichte und Erdkunde studiert, und die Themen interessieren mich immer noch.

Herr Stock, vielen Dank für das Gespräch!

Zur Person: Heinz Stock (66) Heinz Stock (66) ist studierter Grund- und Hauptschullehrer, Sonderpädagoge und Leiter der Förderschule Am Kiefernweg. Vor seiner langjährigen Tätigkeit als Lehrer sammelte der gebürtige Rintelner vielfältige Berufserfahrungen: Während der sogenannten Lehrerschwemme in den Achtzigerjahren arbeitete er zunächst als Pförtner, dann siebeneinhalb Jahre lang als Sozialarbeiter im Heim für Wohnungslose an Hannovers Büttnerstraße. Später verdiente er sein Geld in der Erwachsenenbildung und organisierte als Reiseleiter für das Lindener Büro Rumtreiber Fahrradtouren durch die Provence. 1994 trat er seine Stelle als Förderschullehrer in Hahnenklee/Harz an, deren Leitung er nach Abschluss seines zweiten Studiums, Sonderpädagogik, übernahm. Seit 2007 ist er Rektor der Förderschule in Laatzen, zwischenzeitlich leitete er auch kommissarisch die Grundschule Grasdorf. Stock ist verheiratet, Vater einer erwachsenen Tochter und lebt in Ahlten nahe Lehrte.

Von Astrid Köhler