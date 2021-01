Grasdorf

Wegen der geltenden Corona-Regelungen müssen Schulkinder im Unterricht und auch in den Pausen Abstand zueinander halten. Damit die Jungen und Mädchen der Grundschule Grasdorf zumindest in den Pausen einen Ausgleich zu den Kontaktbeschränkungen bekommen und um die Bewegung zu fördern, hat der Förderverein eine große Menge Spielzeug angeschafft.

„Jede Klasse hat jetzt ihre eigene Tasche mit Bällen, Springseilen, Reifen, Scoopbällen, Hopperbällen und einigen weiteren Spielgeräten für ihren eigenen kleinen Pausenbereich“, sagt Schulleiterin Claudia Weber erfreut. Da zahlreiche Geräte sowieso ersetzt werden mussten, hat der Förderverein nun 400 Euro in die Hand genommen.

Die Jungen und Mädchen der Klasse 2b waren die ersten Schüler, die die Spielsachen ausprobieren durften. „Die Freude war riesengroß“, berichtet Klassenlehrerin Dina Förster, und auch die Schulleiterin ist von der Aktion begeistert. „Das ist eine gelungene Aktion unseres Fördervereins in dieser harten Corona-Zeit“, sagt Weber. Schließlich seien die Kinder von den Anordnungen und Beschränkungen in besonderem Maße betroffen. Die Spende helfe dabei, den Kindern in den Pausen ein wenig Freude zu bereiten.

Neue Bücher im Wert von fast 1000 Euro

Bereits im Herbst hatte der Förderverein die Kinder im Rahmen der Lesewoche unterstützt. „Wegen Corona konnte sie in diesem Jahr nicht stattfinden“, sagt Weber. Als Ausgleich hatte der Förderverein jeder der acht Klassen Bücher im Wert von 120 Euro geschenkt.

Von Daniel Junker