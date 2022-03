Laatzen-Mitte

„Diese Ausstellung wird zwingen, innezuhalten und darüber nachzudenken, was die Orte bedeuten“, sagte Anja Fischer, didaktische Leiterin der Albert-Einstein-Schule, bei der Vernissage der Fotoschau „Denk.Mal“. Gemeinsam mit dem Fotografen Uwe Stelter hatten Zehnt- und Elftklässler verschiedene Gedenkorte in Laatzen aufgesucht, mit der Handykamera künstlerisch festgehalten und historisch eingeordnet.

Zu den bearbeiteten und bei der Ausstellung neu zu besichtigenden Gedenkorten gehörten die Kriegerehrenmäler in den Laatzener Stadtteilen ebenso wie die Gräberfelder auf den Friedhöfen in Alt-Laatzen und Grasdorf für die Toten der Fliegerangriffe im Zweiten Weltkrieg. Auch die in Grasdorf 2019 errichtete Bronzefigur zur Erinnerung an das Leid von Kriegskindern sowie Gespräche mit den Zeitzeugen Walter Battermann und Helmut Flohr hatten die Oberstufenschüler in ihre Arbeiten einbezogen.

Ausstellungseröffnung in der Albert-Einstein-Schule: Der Grasdorfer Walter Battermann hat den Zweiten Weltkrieg als Kind miterlebt und ist einer der Zeitzeugen, der von Schülern für die Ausstellung "Denk.Mal" befragt wurde. Quelle: Astrid Köhler

Die Orte deckten eine Zeitspanne von 150 Jahren ab mitsamt dem Zeitgeist der Gedenkkultur vom Deutsch-Französischen Krieg 1870/1871 bis in die Gegenwart, erläuterte AES-Fachbereichsleiter Wilhelm Paetzmann. Der Geschichtslehrer hob die Bedeutung hervor, sich mit der eigenen Vergangenheit zu beschäftigen, damit Wunden heilen können. Dafür zitierte er den früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann (1899 bis 1976) mit den Worten: „Es gibt schwierige Vaterländer. Eines von ihnen ist Deutschland. Aber es ist unser Vaterland.“

Der zweite Teil der Fotoausstellung, die ebenfalls am Donnerstag offiziell eröffnet wurde, widmet sich sodann der jährlichen Gedenkfeier in Gleidingen anlässlich des Jahrestages der Pogromnacht am 9. November 1938. Bei der Gestaltung sind die AES und Schüler des Seminarfachs „Erinnern statt vergessen“ seit Jahren inhaltlich beteiligt.

Ausstellungseröffnung in der Albert-Einstein-Schule: Fotokünstler Uwe Selter spricht zur Eröffnung der Fotoausstellung „Denk.Mal“. Quelle: Astrid Köhler

Die bei dem Projekt entstandenen Fotos passten sicherlich nicht zu den sonst üblichen Fotosammlungen auf den Smartphones der Jugendlichen, sagte Fotokünstler Stelter. Er dankte allen Mitwirkenden und besonders den Schülerinnen und Schülerin: „Ich bin begeistert, dass ihr euch dem Thema gestellt habt.“

Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung tauschten sich die Oberstufenschülerinnen und -schüler am Donnerstag auch noch über verschiedene Kriegsdarstellungen sowie den Wahrheitsgehalt von Bildern aus. Dafür analysierten sie Postkarten, die vor und nach dem Ersten Weltkrieg produziert und verschickt worden waren. Dabei fanden sie heraus, wie verklärend die Kartenmotive gestaltet waren. Auch schlugen sie in der folgenden Debatte einen Bogen in die Gegenwart und zu Putins Krieg gegen die Ukraine. Im Zuge dessen schilderte Schülerin Jennifer Schmidt, die selbst russische Wurzeln hat, ihre Sicht der Dinge auf die Berichterstattung zum Krieg, die Propaganda in russischen Staatsmedien sowie die unterschiedliche Art der Aneignung und Rezeption innerhalb der Verwandtschaft.

Die Ausstellung im Flur vor dem Lehrerzimmer ist auch noch nach den Osterferien zu den Öffnungszeiten der Schule, Wülferoder Straße 46, zu sehen.

Von Astrid Köhler und Daniel Junker