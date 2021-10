Laatzen-Mitte

Steine bemalen, ein Insektenhotel bauen oder Apfelkuchen backen: Beim Ferienprogramm der Kinder- und Jugendkreativschule Jukus im interkulturellen Garten gibt es in der zweiten Ferienwoche noch freie Plätze.

Am Mittwoch, 27. Oktober, können Jungen und Mädchen von 9.30 bis 13 Uhr kleine Kunstwerke aus Beton herstellen. Ob Vogeltränke, Kerzenständer, Stifthalter oder eine Schale, jedes Kind kann etwas gestalten, anschließend bemalen und dann mit nach Hause nehmen. Nachmittags dreht sich alles um den Apfel. Von 14 bis 17.30 Uhr können Eltern und Großeltern mit ihren Kinder und Enkeln in einem Workshop die Apfelernte verarbeiten, von Apfelsaft über Kuchen bis Gelee ist an diesem Nachmittag alles drin. Außerdem wird erkundet, was Schneewittchen und der Nikolaus mit dem Apfel zu tun haben. Der Workshop wird vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert.

Gemüse verarbeiten und Steine bemalen

Am Donnerstag, 28. Oktober, können Jungen und Mädchen von 9.30 bis 13 Uhr mit Ytonsteinen arbeiten und aus einem groben Klotz eine schöne Skulptur erschaffen. Dabei lernen sie in einfachen Schritten, wie aus weichem Porenbeton durch Raspeln und Feilen tolle Formen entstehen, die sie zum Schluss mit Farben bemalen können. Von 14 bis 17.30 Uhr können Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern in einem Workshop erfahren, wie das im Herbst geerntete Gemüse verarbeitet und haltbar gemacht werden kann.

Am Freitag, 29. Oktober, werden von 10 bis 12.30 Uhr Steine bemalt und beklebt. Von 14 bis 17 Uhr können Kinder dann in einem weiteren Workshop mit ihren Eltern oder Großeltern ein Insektenhotel bauen und erfahren, warum Insekten für die Natur wichtig sind.

Anmeldungen sind per Telefon und E-Mail möglich

Alle Workshops finden im interkulturellen Garten an der Flemmingstraße 2a statt und werden in Kooperation mit dem Stadtteilbüro Laatzen-Mitte ausgerichtet. Anmeldungen nimmt Jukus-Geschäftsführer Udo Hetmeier per Mail unter Hetmeier@googlemail.com und telefonisch unter (0177) 6 85 73 14 entgegen.

Von Stephanie Zerm