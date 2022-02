Laatzen

Am Freitag läuten um 18 Uhr in ganz Niedersachsen Kirchenglocken für den Frieden in Europa. Die evangelischen Kirchen in Laatzen laden außerdem zu einer konfessionsübergreifenden Friedensandacht in die Immanuelkirche in Alt-Laatzen ein. Beginn ist ebenfalls um 18 Uhr. „Alle, die für den Frieden beten und auf diese Weise ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen möchten, sind herzlich eingeladen“, sagt Burkhard Straeck, Pastor der St.-Marien-Gemeinde in Grasdorf und Vorsitzender der Kirchenregion Laatzen. Bei der Andacht können als Zeichen der symbolischen Verbundenheit mit den Menschen in Osteuropa Kerzen angezündet werden.

Weitere Friedensandacht am 2. März

Für Mittwoch, 2. März, haben die evangelischen Kirchen in Laatzen eine weitere Friedensandacht geplant. Beginn ist wieder um 18 Uhr in der Immanuelkirche. Unter dem Motto „Frieden kennt keine Alternativen“ sind Texte, Gebete und Lieder vorgesehen, auch Kerzen können wieder angezündet werden. „Seit Langem ist die Friedensordnung in Europa wieder infrage gestellt“, sagt Straeck. Dabei stelle sich die Kirche an die Seite der Schwachen, der Menschen in Not.

Für beide Andachten gilt die 3G-Regel. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen ihren Impfnachweis vorlegen. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

