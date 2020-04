Laatzen

Befürchtet hatten es die Kunst- und Hobbyhandwerker bereits – nun liegt die Entscheidung auch Schwarz auf Weiß vor. Der Kunstkreis Laatzen hat den zunächst für März geplanten und wegen der Corona-Pandemie auf den 13. und 14. Juni verschobenen Markt Frühjahrskaleidoskop im Erich-Kästner-Schulzentrum endgültig abgesagt.

Das Schreiben an die rund 80 Aussteller sei am Montag herausgegangen, teilte Monika Gorbuschin als Vorsitzende des Kunstkreises mit. Der Verein folgt damit den allgemeinen Empfehlungen, weiter Abstand zu halten und Menschenansammlungen zu vermeiden. Immerhin kommen unter normalen Bedingungen Hunderte Besucher und Aussteller in dem Schulzentrum zusammen.

Der Markt wird erstmals abgesagt

Einige der Aussteller hatten den zwischenzeitlich anberaumten Nachholtermin im Juni bereits abgesagt, da sie sich in ihrem Angebot auf Osterschmuck konzentrieren. „Corona verändert vieles“, so Gorbuschin. Es ist das erste Mal, dass der Verein den von ihm 2012 übernommenen und seitdem durchgehend zweimal im Jahr organisierten Kunsthandwerkermarkt absagen muss.

Die Nachfrage ist immer groß. Für die rund 80 Ausstellerplätze gibt es stets mehr Nachfragen. „Wir arbeiten mit Warteliste“, so Gorbuschin. Die Arbeit konzentriere sich nun auf die zweite Veranstaltung des Jahres. Das Herbstkaleidoskop ist für das Wochenende 7. und 8. November geplant. Dafür können sich Interessierte noch bei Gorbuschin per E-Mail an gorbuschin@kunstkreis-laatzen.org anmelden.

Von Astrid Köhler