Der Ortsrat Gleidingen ist verstimmt. Ohne das Gremium zu informieren, hat die Verwaltung die Garage am alten Feuerwehrhaus an der Osterstraße intern weiter vermietet: an das Team Ordnung und Sicherheit. Dieses lagert dort von der Stadt selbst oder der Polizei sichergestellte Fundsachen aus ganz Laatzen ein. Und nun ist kein Platz mehr für die Interessengemeinschaft Gleidinger Verein (IGV), die dringend auf Lagerflächen angewiesen ist.

Die IGV veranstaltet unter anderem die Maifeiern und Weihnachtsmärkte im Ort. Für ihre zahlreichen Utensilien von Lichterketten über Tassen und Töpfen bis hin zu Zaunelementen und einem größeren Verkaufszelt nutzt die Interessengemeinschaft derzeit noch eine private Lagerhalle, die allerdings zum Jahresende geräumt werden muss. Bis dann muss ein neues Lager gefunden sein. Die IGV hatte gehofft, das seit dem Neubau der Feuerwache Süd in Rethen nicht mehr benötigte Gerätehaus in Gleidingen nutzen zu können. Diese Hoffnung hat sich aber jetzt zerschlagen. Das geht aus der Antwort der Verwaltung auf einen Antrag der Ortsratsgruppe von SPD und Die Linke hervor.

Laatzener Stadtverwaltung hat Garage intern vermietet

Die jetzt für die IGV angefragte rückwärtige Garage des Feuerwehrhauses werde bereits anderweitig genutzt, teilte die Stadt mit. Die Fläche sei dem Bereich Sicherheit und Ordnung im Zuge einer internen Überlassung und Dienstvereinbarung bereits zum April 2020 als Lagerpatz zur Verfügung gestellt worden, schreibt Stadtrat Axel Grüning in der Mitteilung. Dort würden vorrangig Fundfahrräder aber auch von der Polizei im Stadtgebiet sichergestellte Objekte gelagert.

Eine Kündigung der internen Vereinbarung sei frühestens zum 31. März 2023 möglich und setze voraus, dass eine Alternative gefunden werde. Diese ist nötig, um die sich im Laufe der Zeit ansammelnden Fundsachen wie vorgeschrieben zu lagern. Frühestens nach sechs Monate dürfen sie an Finder ausgehändigt, entsorgt oder versteigert werden, wie es wegen der Pandemie zuletzt 2019 möglich war.

Derzeit befinden sich etwa 60 Fahrräder in der Garage auf der Rückseite des Feuerwehrgerätehauses. Quelle: Quelle: Stadt Laatzen

Bisher nutzte die Stadt ein Lager auf dem Gelände des Erich-Kästner-Schulzentrums, doch das wurde im Zuge der Neubauarbeiten im Frühjahr abgerissen. „Andere städtische Objekte mit entsprechendem Lagerraum stehen nicht zur Verfügung“, machte Grüning deutlich. Unter anderem stehen 60 Fahrräder in der rückwärtigen Garage.

Ortsrat Gleidingen fühlt sich übergangen

Die Gleidinger sind über das Vorgehen wenig erbaut und fühlen sich übergangen. „Der Ortsrat sollte ein Mitspracherecht bei der Nachnutzung des Feuerwehrgerätehauses haben, das war eigentlich so abgesprochen“, sagte der Vorsitzende der SPD-Ortsratsfraktion Michael Cobau mit Verweis auf eine Beschlussvorlage aus dem Jahr 2014. Die Stadt möge sich Gedanken machen und eine Alternative finden. Seine CDU-Kollegin Silke Schönecke schloss sich dem an: „Die Feuerwehr besteht nicht nur aus einem Lagerraum.“ Womöglich gebe es auch andere Möglichkeiten, Räume zu schaffen.

Spätestens mit dem neuen Rathaus gebe es ein 100 Quadratmeter großes Lager, sagte der scheidende Fachbereichsleiter Bauen, Jürgen Pagels: „Es ist eine temporäre Geschichte, dass Fundsachen in Gleidingen eingelagert werden.“ Allerdings wird der Neubau auf dem Marktplatz erst Ende 2025 fertig. Ansonsten gebe es derzeit keine geeigneten Räume.

Sie sei etwas irritiert, weil bei der Feuerwehr nun mehr belegt sei, als besprochen war, monierte Ortsbürgermeisterin Silke Rehmert: „Wir wurde gefragt, ob der Bauhof Wintergeräte abstellen kann, aber dass wir jetzt einen langfristigen Mietvertrag haben, irritiert mich schon etwas.“ Die Stadt solle schauen, wie Räume kurzfristig zur Verfügung zu stellen sind.

Leere Räume im Feuerwehrhaus sind laut Stadt ungeeignet

Wie Stadtsprecherin Ilka Hanenkamp-Ley auf Nachfragen mitteilte, sind mit der rückwärtigen Garage und dem Lager 35 Quadratmeter belegt. Die alte Fahrzeughalle ist 130 Quadratmeter groß und wird von dem Betriebshof genutzt. Zwar gebe es noch zwei größere Räume im Obergeschoss, sowie ein kleineres Büro und einen Keller. Diese stünden aber allesamt nicht zur Verfügung, weil über sie auch ein Zugang zur Fahrzeughalle möglich sei, so die Sprecherin: „Die Versorgung ist abgestellt und eine Herausgabe der Schlüssel an unterschiedliche Nutzer ohne mögliche Trennung ist nicht sinnvoll, da die verschiedenen Nutzer ihr Eigentum nicht sichern können.“

