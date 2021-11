Laatzen-Mitte

Nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr ist das Wittener Kinder- und Jugendtheater mit einem Weihnachtsmärchen in Laatzen zurück: Am Sonnabend, 27. November, zeigt das Ensemble das Stück „Hexe Winnie zaubert Weihnachten“ im Erich-Kästner-Schulzentrum.

Erzählt wird die Geschichte der Hexe Winnie, die während der Adventszeit in der Schule von Weihnachten und Bäumen, Keksen und Adventskalendern erfährt. Bei Oma und ihr wird sonst nur Walpurgisnacht und Halloween gefeiert, und nun möchte Winni einen geschmückten, leuchtenden Weihnachtsbaum haben und ebenfalls feiern. Beim Versuch, sich einen solchen Baum herbei zu zaubern, geht jedoch einiges schief – zum Unmut der Großmutter. Mithilfe ihrer Nicht-Hexen-Freundin Lena gelingt dann aber doch noch ein kleines, eigenes Weihnachtswunder.

Für Besucher gilt die 2-G-Regel

Geplant sind zwei Vorstellungen im Erich-Kästner-Schulzentrum in Laatzen. Sie beginnen jeweils um 14.30 und 16.30 Uhr. Kinder zahlen 6 Euro Eintritt, Erwachsene 9 Euro. Karten für die nummerierten Sitzplätze können ab sofort per E-Mail an kultur@laatzen.de reserviert werden. Die Absender erhalten dann eine Reservierungsbestätigung und eine Rechnung.

Für Besucher gilt die 2-G-Regel: Erwachsene ab 18 Jahren müssen am Eingang einen gültigen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorzeigen. Im Anschluss werden die Kontaktdaten erfasst. Im Schulzentrum darf dann auf Maske und Abstand verzichtet werden. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0511) 82058013.

Von Johannes Dorndorf