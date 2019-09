Laatzen-Mitte

Nur wenige kennen den Prof.-Dr.-Otto-Karow-Weg in Laatzen. Als Verbindung zwischen der Senefelderstraße und dem Expoweg am Park der Sinne ist er schon mehr Leuten ein Begriff. Viele Bewohner und Gäste der nahegelegenen Seniorenresidenz nutzen ihn, um zum Südeingang des Parks zu kommen – und auch Autofahrer, die ihren Wagen am benachbarten Parkplatz abgestellt haben. Seit einigen Tagen jedoch ist dies nicht mehr möglich: Die etwa 100 Meter lange Verbindung ist ohne weiteren Hinweis gesperrt.

Wer fürchtete, der Verbindungsweg könne im Zuge des Bürohausneubaus mit DRK-Rettungswache gänzlich wegfallen, kann beruhigt sein. Der Weg auf einst privater Fläche gehört inzwischen der Stadt und wird derzeit saniert. „Vor allem bei schlechten Wetter war er schwer begehbar“, erklärte Stadtsprecher Matthias Brinkmann auf Nachfrage.

Die Vorarbeiten hätten bereits vor einigen Wochen begonnen. Mit der Baufirma – es ist dieselbe, die auch das Außengelände des Büroneubaus gestaltet – sei aber abgesprochen worden, dass zum Laatzener Fest der Sinne Ende August der Weg frei zugänglich sein sollte. Das Fest ist vorbei, nun kann weiter gearbeitet werden.

Schilder werden noch aufgestellt

„Die Beschilderung wird in den nächsten Tagen aufgestellt“, so der Stadtsprecher. Spätestens Ende Oktober solle die Verbindung wieder frei sein. Bis dahin müssen Fußgänger einen bis zu 500 Meter langen Umweg in Kauf nehmen, um in den Park zu kommen.

